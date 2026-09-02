Puste doniczki po lecie? Nie odkładaj ich na strych! Oto co możesz z nimi zrobić

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-02 10:02

Gdy letnie kwiaty tracą swój urok, puste pojemniki najczęściej wędrują do garażu, piwnicy lub schowka na narzędzia. Okazuje się jednak, że nadejście jesieni nie musi oznaczać końca ich przydatności. Przy odrobinie kreatywności mogą one przez kolejne miesiące stanowić funkcjonalny i estetyczny element naszego tarasu, balkonu czy ogrodu.

Kolorowe kwiaty w doniczkach na letnim tarasie. O sposobach na wykorzystanie pustych doniczek przeczytasz na SE.
Autor: PELARGONIUM FOR EUROPE, KAMPANIA UNIJNA EUROPE IN BLOOM/ Materiały prasowe Pelargonie i surfinie posadzone w pojemnikach są odporne na krótkotrwałą suszę, a jeśli są regularnie nawożone, kwitną nieprzerwanie aż do przymrozków
  • Zakończenie lata absolutnie nie wymusza ukrywania pustych doniczek w zakamarkach domu czy garażu.
  • Jesienny czas stwarza mnóstwo okazji, aby pojemniki po przekwitłych roślinach wykorzystać zarówno w celach ozdobnych, jak i użytkowych.
  • Niezwykle ważne jest dokładne wyczyszczenie i przygotowanie naczyń przed kolejnym nasadzeniem, zwłaszcza gdy uprawiano w nich wcześniej inne gatunki.
  • Zastosowanie kilku nieskomplikowanych trików sprawi, że balkon, taras czy przydomowa zieleń utrzymają swój blask, a my zaoszczędzimy na zakupie nowych ozdób.

Wcale nie ma potrzeby natychmiastowego inwestowania w nowe okazy flory. Mnóstwo roślin świetnie rozwija się w pojemnikach nawet w chłodniejszych miesiącach, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na odmiany wykazujące większą odporność na jesienne chłody.

Trawy ozdobne w donicach
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Jesienne rośliny w doniczkach, takie jak wrzosy i chryzantemy, mogą dostać drugie życie

Wolne naczynia doskonale nadają się na stanowiska dla chryzantem, wrzosów, różnorodnych traw ozdobnych oraz drobniejszych bylin. Z powodzeniem zrobimy z nich również barwne aranżacje wykorzystujące gatunki świetnie tolerujące kapryśną, jesienną aurę.

To właśnie wrzosy idealnie wpisują się w klimat tej pory roku. Warto połączyć kilka różnokolorowych odmian, a całość wzbogacić szyszkami, drobnymi dekoracjami czy korą. Zwróćmy jednak uwagę na odpowiedni drenaż, jeśli naczynie posiada dziurki odpływowe. Z uwagi na częste jesienne ulewy należy pilnować, aby woda nie gromadziła się w okolicach systemu korzeniowego rośliny.

Doniczki na balkonie to nie tylko kwiaty. Jak jeszcze je wykorzystać?

Puste naczynia świetnie sprawdzą się w roli schowków na drobny sprzęt ogrodniczy, oryginalnych osłonek czy po prostu jesiennych akcentów dekoracyjnych. Te o sporych gabarytach pomieszczą rozbudowane sezonowe aranżacje, podczas gdy mniejsze z powodzeniem posłużą do ukorzeniania młodych sadzonek. Zanim jednak użyjemy ich ponownie, koniecznie trzeba je starannie wyczyścić z resztek poprzedniego podłoża. Taki zabieg to skuteczna metoda na zminimalizowanie ryzyka infekcji grzybiczych czy inwazji szkodników. Warto więc przemyśleć sprawę, zanim wraz z końcem lata upchniemy wszystkie pojemniki w ciemnym kącie, bo niektóre z nich mogą okazać się niezwykle użyteczne właśnie teraz.

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