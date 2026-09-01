Wrzesień to kluczowy czas dla trawnika. Te zabiegi uratują murawę przed zimą

Wrzesień to doskonała pora na poświęcenie trawie większej uwagi, co pomoże jej odzyskać wigor po trudnych, letnich tygodniach.

Upalne dni, brak deszczu i częste korzystanie z ogrodu mocno obciążają murawę, więc nie warto czekać z regeneracją aż do wiosny.

Starannie przeprowadzone jesienne zabiegi pomagają roślinom przygotować się na mrozy i ułatwiają szybki powrót do świetnej formy po ustąpieniu zimy.

Trzeba mieć na uwadze, że liczy się nie tylko sama odnowa, ale też odpowiednie przygotowanie do zimy, bo kilka prostych prac da znakomity efekt w następnym sezonie.

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Gorące dni, brak opadów, regularne skracanie i ciągłe deptanie sprawiają, że po wakacjach trawnik często prezentuje się mizernie. Można zauważyć liczne prześwity, żółte plamy i miejsca, gdzie trawa całkowicie wyginęła. Nie ma sensu odkładać prac naprawczych na przyszły rok, lepiej zabrać się za nie od razu.

Jesienna dosiewka trawy - dlaczego warto to zrobić we wrześniu?

Jeśli zauważysz na trawniku puste fragmenty, to świetna okazja, by dosiać nasiona. Wrześniowe warunki atmosferyczne wyjątkowo sprzyjają wzrostowi nowych źdźbeł, ponieważ gleba zachowuje jeszcze letnie ciepło, a chłodniejsze powietrze zmniejsza ryzyko wyschnięcia kiełkujących roślin.

Zanim zaczniesz sianie, rozluźnij ziemię w pustych miejscach, pozbądź się wyschniętych resztek i solidnie nawilż ten fragment ogrodu. Należy pamiętać o odpowiednim wyborze nasion – inne gatunki poradzą sobie w pełnym słońcu, a zupełnie inne będą dobrze rosły w zacienionych zakątkach.

Trzeba też pomyśleć o dostarczeniu składników odżywczych. Jesienne dokarmianie wymaga użycia zupełnie innych preparatów niż wiosenne. Wybieraj nawozy, które wzmacniają rośliny przed zbliżającymi się mrozami, zamiast stymulować je do intensywnego rozrostu.

Kiedy zaplanować ostatnie koszenie przed zimą?

Zanim nadejdą mrozy, trzeba również przypilnować odpowiedniej długości źdźbeł. Zbyt wyrośnięta trawa nie jest wskazana, ale radykalne cięcie przy samej ziemi również przyniesie więcej szkody niż pożytku. Zaleca się wykonanie ostatniego cięcia zanim nadejdą regularne przymrozki, dobierając parametry kosiarki do specyfiki konkretnego trawnika.

Jeśli jesienią zadbasz o te podstawowe prace naprawcze, to po zimie trawa o wiele szybciej odzyska swój soczyście zielony wygląd. Właśnie z tego powodu pierwszy miesiąc jesieni to idealny czas, by zająć się kondycją przydomowej murawy.

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