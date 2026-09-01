Od 1 września urzędnicy wejdą Ci do ogrodu. Możesz stracić duże pieniądze

W całej Polsce ruszyły wzmożone kontrole przydomowych kompostowników, które mają zweryfikować deklaracje mieszkańców i prawidłowość korzystania z ulg.

Urzędnicy skrupulatnie sprawdzają, czy kompostownik jest faktycznie używany i czy trafiają do niego wyłącznie odpowiednie odpady biodegradowalne.

Sprawdź, co dokładnie kontrolują urzędnicy i jakie konsekwencje czekają na osoby, które nie spełniają wymogów!

1 września ruszyły kontrole. Urzędnik wejdzie do ogrodu i sprawdzi Twój kompostownik

W całej Polsce rozpoczęły się kontrole kompostowników przy domkach jednorodzinnych. W wielu gminach urzędnicy skontrolują i sprawdzą, jak wygląda przydomowy kompostownik. Kontrole mają na celu regulacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczą osób, które wskazały, że mają przydomowy kompostownik i czerpią z tego tytułu ulgi. Jak podaje portal iSzczecinek.pl 1 września w gminie rozpoczęły się wskazane kontrole i potrwają one do listopada. Urzędnicy mają do odwiedzenia około 150 właścicieli domków jednorodzinnych. Podobne kontrole trwają już w Krośnie.

Co sprawdzą urzędnicy podczas kontroli przydomowych kompostowników?

Kontrole mają na celu sprawdzenie, czy przydomowy kompostownik jest faktycznie użytkowany i czy trafiają do niego odpowiednie odpady. Wizyta urzędnika wskaże, czy w gospodarstwie domowych znajduje się kompostownik. Zweryfikuje także, czy trafiają do niego odpady biodegradowalne zaliczane do odpadów komunalnych. Przygotowana zostanie odpowiednia dokumentacja oraz zdjęcia. Kontrola musi odbywać się w obecności właściciela nieruchomości lub osoby pełnoletniej. Wprowadzenie ulg za kompostowanie to element szerszej strategii gmin, mającej na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska. Odpady biodegradowalne stanowią znaczną część śmieci komunalnych, a ich przetwarzanie w kompostowniku przydomowym nie tylko odciąża system gospodarki odpadami, ale także przyczynia się do produkcji wartościowego nawozu. Kontrole mają zatem zapewnić, że deklarowane działania proekologiczne faktycznie są realizowane, co przekłada się na realne korzyści dla środowiska i mieszkańców.

Jakie kary grożą za nieposiadanie kompostownika?

Posiadanie kompostownika nie jest w Polsce obowiązkowe jednak osoby, które się zadeklarowały, że go mają czerpią różnego rodzaju ulgi dotyczące opłat za zarządzanie odpadami komunalnymi. Gmina ma prawo okresowo sprawdzać, czy takie osoby faktycznie mają i użytkują kompostownik na terenie swojej nieruchomości. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości ulgi za opłaty mogą zostać cofnięte. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe dopiero po sześciu miesiącach od dnia, w którym decyzja zostanie uprawomocniona.

Aby uniknąć nieprzyjemności podczas wizyty urzędnika, upewnij się, że Twój kompostownik jest nie tylko fizycznie obecny, ale także aktywnie użytkowany i odpowiednio utrzymany. Brak widocznych oznak kompostowania, takich jak świeże resztki organiczne czy proces rozkładu, może wzbudzić wątpliwości. Ważne jest również, aby miejsce, w którym stoi kompostownik, było schludne i nie stwarzało zagrożenia sanitarnego

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