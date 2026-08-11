Oto ostateczna broń na kunę w ogrodzie. Wymieszaj te składniki, a kuna uzna Twój teren jako piekło na ziemi. Usuwanie kun z ogrodu bez konieczności sięgania na pułapki

Kuny w ogrodzie to poważne zagrożenie: niszczą samochody, izolację i przenoszą choroby, stając się szczególnie aktywne latem.

Rozłóż w strategicznych miejscach intensywne zapachy – kawę, chili, czosnek lub sierść psa – by skutecznie i humanitarnie odstraszyć te szkodniki.

Odkryj, jak szybko pozbyć się kuny z posesji, zanim wyrządzi kosztowne szkody, i dowiedz się, kiedy te proste metody są najskuteczniejsze.

Kuna w ogrodzie to problem. Może ona wchodzić pod maski samochodów, albo próbować przedostać się do domu. Obecność kuny w naszym bliskim sąsiedztwie może skończyć się poprzegryzanymi kablami, osłonami, a nawet dziurami w warstwie izolacyjnej silnika czy ocieplenia domu. Dodatkowo kuny mogą przenosić bardzo groźne choroby, takie jak wścieklizna, leptospiroza czy pasożyty. Kuny bardzo rzadko atakują ludzi oraz zwierzęta domowe, ale mogą przenosić choroby poprzez kontakt z odchodami. Latem kuny stają się bardziej aktywne, a łatwość w dostępie do pożywienia sprawia, że chętnie wchodzą do naszych ogrodów.

Rozłóż to w ogrodzie, a kuna wyniesie się, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kunę na działce

Jeżeli w Twoim bliskim sąsiedztwie osiedliła się kuna, to warto ją przepędzić, zanim wyrządzi większe szkody. Przede wszystkim latem należy dbać o czystość w ogrodzie. Oznacza to regularne usuwanie owoców i warzyw, które spadły na ziemię oraz zabezpieczenie drzew i krzewów odpowiednimi siatkami. Kuny są bardzo wrażliwe na zapachy i jednym z najlepszych sposobów na ich przepędzenie jest właśnie działa na receptory węchowej. W miejscach, gdzie zauważyłeś kunę rozłóż ziarna kawy, chili oraz czosnek. Zapachy te działają drażniąco i przepędzają kunę. Niektórzy polecają także chemiczne zapachy, na przykład kostek do WC. Pamiętaj jednak, że odstraszacze zapachowe działają przez krótki czas i szybko wietrzeją. Należy je regularnie wymieniać. Aby efekt był jeszcze lepszy obok pułapek zapachowych możesz rozłożyć sierść psa. Kuna nie będzie chciała żerować w miejscu, gdzie występuje inny drapieżnik.

Pamiętaj, że domowe sposoby sprawdzają się w przypadku jednej kuny lu bardzo małej inwazji. Jeżeli w Twoim sąsiedztwie jest więcej kun, to najlepszym rozwiązaniem będą ultradźwiękowe pułapki.

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