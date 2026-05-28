Spryskaj tym zakamarki w samochodzie, a kuna strategicznie się wycofa. To dla kun największy fetor, który budzi przerażenie. Szkodnik ucieknie i nawet nie pomyśli o powrocie

Kuny sieją spustoszenie w domach i samochodach, niszcząc izolację oraz kable, co prowadzi do kosztownych awarii i zakłóca spokój mieszkańców.

Ich obecność to nie tylko hałas i nieprzyjemny zapach, ale realne zagrożenie dla Twojego mienia, wymagające szybkiej i skutecznej interwencji.

Poznaj humanitarną metodę opartą na naturalnych instynktach drapieżników, która raz na zawsze odstraszy kuny z Twojej posesji, bez ich krzywdzenia!

Kuny, te niewielkie zwierzęta z rodziny łasicowatych, które są jednym z najbardziej uciążliwych gatunków zwierząt, jakie pojawiają się w naszym domach i ogrodach. Ich obecność może narazić na potężne straty materialne. Choć z pozoru urocze, potrafią stać się prawdziwym utrapieniem, wyrządzając znaczące szkody zarówno w domostwach, jak i w pojazdach. W domach ich obecność najczęściej objawia się hałasem w nocy – biegają po strychach, poddaszach i w ścianach, zakłócając spokój mieszkańców. Ich ulubionym zajęciem jest również niszczenie izolacji termicznej, co prowadzi do strat ciepła i wzrostu rachunków za ogrzewanie. Kuny zanieczyszczają przestrzenie odchodami i resztkami pożywienia, co generuje nieprzyjemny zapach, a także może przyciągać inne szkodniki. W samochodach kuny upodobały sobie gryzienie przewodów, wężyków i izolacji pod maską. Wynika to z ich naturalnej ciekawości oraz z tego, że ciepło silnika przyciąga je, a guma i plastik stanowią dla nich atrakcyjny obiekt do ostrzenia zębów. Takie uszkodzenia mogą prowadzić do poważnych awarii, w tym do unieruchomienia pojazdu, uszkodzenia układu elektrycznego, hamulcowego czy chłodzenia, a w skrajnych przypadkach nawet do pożaru generując wysokie koszty naprawy.

Eksperci wskazują, że to najlepszy sposób na kuny. Wystarczy spryskać miejsca, gdzie żerują szkodniki

W internecie możesz znaleźć wiele sposobów na odstraszenie kun. Kuny w Polsce nie są objęte ścisłą ochroną, ale stanowią własność Skarbu Państwa i nie można ich zabijać. Najlepszym sposobem na pozbycie się kuny jest jej skuteczne przepędzenie. W tym celu stosuje się różnego rodzaju odstraszacze - tych naturalnych po kupne.

W walce z kunami polecane są również produkty o silnym zapachu. Jest to między innymi ocet, czosnek i olejki eteryczne. Koszt tej metody to około kilka złotych. Pod maskę samochodu należy włożyć ściereczką namoczoną w roztworze octu lub olejków eterycznych. Eksperci wskazują, że metoda ta jest skuteczna na bardzo krótki czas. Zapach szybko wietrzeje, a kuny się do niego przyzwyczają. Wśród bardziej profesjonalnych sposobów na kuny wymienia się także spray'e. Koszt jednego opakowania to około 30 zł. Spray na kuny również opiera się na odstraszającym zapachy. Jest on jednak bardziej trwały. Producenci wskazują, że utrzymuje się on nawet do 8 tygodni. Jednym z popularnych rozwiązań, bazującym na instynktach zwierząt, jest stosowanie sprayu z moczem lisa. Lis jest naturalnym wrogiem kuny, a jego zapach działa na nią odstraszająco, sygnalizując obecność drapieżnika na danym terytorium. Rozpylenie preparatu zawierającego syntetyczny lub naturalny mocz lisa w miejscach, gdzie kuny najczęściej przebywają – na poddaszach, w pobliżu wejść do domu czy pod maską samochodu – ma na celu stworzenie iluzji zagrożenia. Kuna, wyczuwając zapach swojego wroga, instynktownie unika tego miejsca, szukając bezpieczniejszego schronienia. Choć metoda ta jest uważana za humanitarną i ekologiczną alternatywę dla pułapek czy chemicznych odstraszaczy, jej skuteczność może być różna i wymaga regularnego powtarzania aplikacji, zwłaszcza po deszczu.

