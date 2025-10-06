Kuny domowe szukają schronienia pod maskami samochodów, przegryzając przewody i maty wygłuszające, szczególnie jesienią i zimą.

Kuny wchodzą pod maskę samochodu ze względu na ciepło silnika i zapach, oznaczając teren poprzez gryzienie kabli.

Domowe sposoby na odstraszenie kun to m.in. sierść psa lub kota, kostki toaletowe, ocet, pieprz cayenne, olejki eteryczne (lawendowy, miętowy, eukaliptusowy) oraz ludzkie włosy umieszczone pod maską samochodu.

Kuna domowa jest bardzo dobrze przystosowana do życia w pobliżu człowieka. Można ją zaobserwować w całej Europie, a także w Azji Środkowej. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje tereny zurbanizowane, takie jak miasta, wsie i przedmieścia. Często osiedla się na strychach, w piwnicach, a także pod maskami samochodów. Ten zwierzak ma brązowe futro i charakterystyczną białą plamę na szyi, smukłą budową ciała, krótkie nogi i długi, puszysty ogon. Jest zwierzęciem wszystkożernym, ale w jej diecie dominują małe gryzonie, ptaki, owady i owoce. Choć niektórym wydaje się, że z apetytem zjada przewody samochodowe, to jednak powód przegryzionych kabli jest inny.

Dlaczego kuny wchodzą pod maskę samochodu?

Zanim sprawdzimy, jak odpędzić kuny, warto zrozumieć, dlaczego te zwierzaki w ogóle upodobały sobie nasze samochody. W dużej mierze chodzi tu o ciepło i zapach. Silnik, szczególnie po jeździe, długo oddaje ciepło. To idealne schronienie dla kun, zwłaszcza w chłodniejsze noce. Pod maską znajdują bezpieczne i ciepłe miejsce, gdzie mogą odpocząć. Ponadto kuny to zwierzęta terytorialne. Zapach innego osobnika, który wcześniej przebywał pod maską, prowokuje je do oznaczania terenu. Gryzienie kabli i przewodów to jedna z form takiego oznaczania, a jednocześnie sposób na pozbycie się „obcego" zapachu.

Dlaczego kuny przegryzają kable?

Kuny nie gryzą przewodów samochodowych dlatego, że są głodne. Robią to z kilku powodów. Jak pisaliśmy wyżej, gryzienie jest formą oznaczania terytorium i eliminowania zapachu innych osobników. Kuny, podobnie jak gryzonie, mają potrzebę ścierania zębów. Gumowe i plastikowe elementy pod maską są idealne do tego celu. Ponadto młode kuny są ciekawe świata i lubią eksplorować nowe miejsca. Gryzienie jest dla nich formą zabawy i poznawania otoczenia. Niekiedy zwierzęta traktują przewody samochodowe oraz maty wygłuszające jako budulec gniazda.

Czego nie znosi kuna? Domowe sposoby na odstraszenie

Jednym z popularnych odstraszy kun, jest urządzenie emitujące ultradźwięki niesłyszalne przez człowieka, ale przez kuny już tak. Jednak te dźwięki mogą być słyszalne dla innych zwierząt i powodować u nich ból. Lepiej więc postawić na inne i tańsze rozwiązania, takie jak zapachy, których kuny nienawidzą. Jednym ze straszaków na kuny może być zapach naturalnego drapieżnika, którego mogą bać się kuny. Dlatego umieść w woreczku z przewiewnego materiału sierść psa lub kota i zawieś pod maską. Pamiętaj o regularnej wymianie sierści. Pomocne mogą być także kostki toaletowe. Zawieszone pod maską wydzielają intensywny zapach, który drażni kuny. Wymieniaj je co kilka tygodni. Sprawdzi się też ocet. Nasącz szmatki nim waciki kosmetyczne i umieść w różnych miejscach pod maską. Ocet ma bardzo intensywny zapach, który skutecznie odstrasza kuny. Pamiętaj, że ocet może uszkodzić niektóre elementy, więc unikaj bezpośredniego kontaktu z lakierem i elementami gumowymi. Innym sposobem użycie pieprzu cayenne. Posyp nim okolice, w których parkujesz samochód, a także pod maską (ostrożnie, aby nie dostał się do elementów silnika). Ostry zapach pieprzu skutecznie odstrasza kuny. Możesz również sięgnąć po olejki eteryczne. Lawendowy, miętowy lub eukaliptusowy mają intensywny zapach, który kuny nie lubią. Nasącz nimi waciki lub szmatki i umieścić pod maską. Ostatni sposób to ludzkie włosy. Choć brzmi dziwnie, to dla kuny zapach człowieka jest sygnałem zagrożenia. Umieść woreczek z włosami w pobliżu silnika.

