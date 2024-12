Na rynku jest mnóstwo zapachów do samochodu. Od tradycyjnych choinek przez perełki i perfumy w buteleczce. Gama zapachów także jest ogromna. Niestety większość z tych produktów jest nasączona sztucznymi aromatami, które mogą powodować ból głowy i mdłości. Ponadto początkowo pachną tak intensywnie, że przy dłużej podróży są męczące. Wybór odpowiedniego zapachu do samochodu jest niezwykle ważny. Nie chodzi jedynie o nasze upodobania, ale także o komfort jazdy. Dlatego warto postawić na naturalny zapach, który wspomoże koncentrację. Oto jak zrobić odświeżacz do auta domowym sposobem.

Wsyp do woreczka i zawieś w samochodzie przed długą podróżą. Tak zrobisz bezpieczny zapach do auta

Najlepszy zapach do samochodu to taki, który nie przytacza nas swoją obecnością. Podobnie jak z perfumami, które mogą powodować ból głowy, jeśli są zbyt intensywne. Przy wyborze zapachu do auta warto kierować się zasadami aromaterapii. Niektóre aromaty mają działanie pobudzające, inne usypiające lub odprężające, ale są też takie, które wpływają na poprawę koncentracji i to właśnie one są najlepsze do samochodu, szczególnie jeśli wybieramy się w długą podróż. Najlepszym wyborem będzie aromat cytrusów, który poprawia koncentrację i pomaga zachować siły witalne. Żeby przygotować domowy odświeżacz do auta, możemy wykorzystać skórkę otartą z cytryny, kilka wysuszonych gałązek rozmarynu, cytrynowy olejek eteryczny oraz lniany lub bawełniany woreczek. Ten ostatni możemy zastąpić także tiulowym, jeśli np. został nam po kupnym odświeżaczu, w którym były zapachowe kuleczki. Wysuszoną skórkę z cytryny oraz rozmaryn wkładamy do woreczka. Dodajemy kroplę olejku eterycznego, zawiązujemy woreczek i umieszczamy w samochodzie. Jeśli zapach będzie za mało intensywny, możemy dodać więcej olejku. Bez względu na odświeżacz, warto także pamiętać, że w dużej mierze za zapach w aucie odpowiada jego czystość. Dlatego warto je solidnie wysprzątać, zamiast maskować bród.

