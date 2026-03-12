Zawsze jeżdżę z tym w samochodzie. Odstrasza kuny, że omijają auto szerokim łukiem. Przyjrzeliśmy się cenom popularnych produktów na kuny

Wiosną kuny szukają schronienia dla młodych, często wybierając podmaski samochodów, co prowadzi do uszkodzeń kabli i izolacji.

Kuny, choć chronione, mogą roznosić choroby i wyrządzać szkody, ale nie można ich zabijać – należy je skutecznie odstraszać.

Poznaj sprawdzone metody odstraszania kun, od domowych sposobów z sierścią po skuteczne odstraszacze ultradźwiękowe, i dowiedz się, ile kosztują!

Czy kuny wchodzą pod maski samochodów wiosną?

Wiosna to czas, gdy aktywność kun może być większa. O tej porze roku na świat przychodzą młode osobniki. Dorosłe samice najczęściej wydają na świat od dwóch do czterech młodych. Wiosną zwierzęta szukają schronień i często trafiają w miejsca, gdzie nie powinny. Kuny najczęściej chronią się na strychach czy w garażach, a także pod maskami samochodów. Choć same zwierzęta mogą być uznawana za słodkie to ich działaność już taka nie jest. Kuny wyrządzają ogromne szkody. W domach przegryzają izolację cieplną, a także rożnego rodzaju kable. W samochodach prowadzą do uszkodzeń przewodów elektrycznych i miękkich elementów chroniących na przykład silnik. Warto również pamiętać, że kuny mogą roznosić niebezpieczne choroby.

Jak się pozbyć kuny z samochodu?

W internecie możesz znaleźć wiele sposobów na odstraszenie kun. Kuny w Polsce nie są objęte ścisłą ochroną, ale stanowią własność Skarbu Państwa i nie można ich zabijać. Najlepszym sposobem na pozbycie się kuny jest jej skuteczne przepędzenie. W tym celu stosuje się różnego rodzaju odstraszacze - tych naturalnych po kupne.

Jak odstraszyć kunę? Przegląd metod i ich cen

Wśród domowych sposobów na kuny najczęściej polecane są metody zapachowe. Polecane jest wkładanie pod maskę samochodu klasycznych kostek WC. Intensywny, chemiczny zapach skutecznie przepędzi zwierzęta. Eksperci wskazują również, aby takie kostki często wymieniać i stosować różne zapachy, by kuny się nie przyzwyczaiły. Koszt tej metody to około 10 zł na tydzień. Warto jednak zwrócić uwagę, że kostka od WC nie jest na liście najskuteczniejszych sposobów na kuny. Często nie działa, a zwierzęta i tak wchodzą pod maski samochodów.

Inną metodą jest włożenie w miejsce pojawiania się zwierząt sierści innych drapieżników. Kuny to zwierzęta terytorialne i istnieje szanse, że nie będą żerować tam, gdzie są ślady innego drapieżnika. Wystarczy, że pod maskę samochodu włożysz sierść psa lub kota. Metoda ta jest darmowa, przy założeniu, że jesteś posiadaczem innych zwierząt. Sposób z sierścią uchodzi za jeden z najskuteczniejszych.

W walce z kunami polecane są również produkty o silnym zapachu. Jest to między innymi ocet, czosnek i olejki eteryczne. Koszt tej metody to około kilka złotych. Pod maskę samochodu należy włożyć ściereczką namoczoną w roztworze octu lub olejków eterycznych. Eksperci wskazują, że metoda ta jest skuteczna na bardzo krótki czas. Zapach szybko wietrzeje, a kuny się do niego przyzwyczają.

Wśród bardziej profesjonalnych sposobów na kuny wymienia się także spray'e. Koszt jednego opakowania to około 30 zł. Spray na kuny również opiera się na odstraszającym zapachy. Jest on jednak bardziej trwały. Producenci wskazują, że utrzymuje się on nawet do 8 tygodni.

Najbardziej skuteczną metodą odstraszania kun są ultradźwięki. Specjalne urządzenia emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są nieprzyjemne dla kun. Co ważne, nie są one szkodliwe dla ludzi i innych zwierząt domowych. Koszt takiego urządzenia to około 100 zł.