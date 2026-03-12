Podsyp tym paprotkę, a jeszcze bardziej się zazieleni. Kwiat powstanie po zimie i zacznie wypuszczać nowe pędy. Pielęgnacja paproci

W marcu podsyp tym paprotkę, a przestanie marnieć. Domowy nawóz do odżywienia paproci

Paproć była najpopularniejszym kwiatem doniczkowym minionej epoki. W PRL-u praktycznie każdy miał ją w domu. Obecnie znów wraca do łask i coraz więcej osób wybiera paproć do swojego domu. Ceniona jest przede wszystkim z uwagi na swoje właściwości oczyszczające powietrze. Paprotka filtruje powietrze usuwając z niego toksyny. Świetnie sprawdzi się postawiona w sypialni czy w salonie. Nie jest trudna w pielęgnacji i nawet osoby początkujące nie będą mieć z nią problemów.

Paprotka lubi wilgoć i najlepiej rośnie w wilgotnym środowisku. W warunkach domowych należy pamiętać nie tylko o regularnym podlewaniu, ale również zraszaniu liści wodą. Raz w tygodniu należy obficie spryskać liście paproci odstaną wodą. W ten sposób nie tylko nawilżysz kwiat, ale także usuniesz kurz z liści. Poprawi do dostęp do słońca i ułatwi procesy fotosyntezy. W sezonie grzewczym, jeżeli w domu panuje suche powietrze, warto zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia. W sąsiedztwie rośliny można postawić miskę z wodą lub nawilżacz. Paprocie powinny stać na stanowisku półcienistym. Najczęściej polecane są półki w niedalekiej odległości od okna.

Paprocie można i warto nawozić. Eksperci wskazują, że domowe odżywki można stosować nawet co 3 tygodnie. Dzięki temu roślina będzie mieć stały dostęp do potrzebnych jej substancji odżywczych. W przypadku paproci szczególnie zalecane są nawozy z dużą ilością azotu. Wpływa on na procesy fotosyntezy, a także stymuluje rozrost liści. W warunkach domowych najlepszą tego typu odżywką są fusy z kawy. Wystarczy, że regularnie będziesz podsypywać paproć fusami, a kwiat będzie lepiej rósł. Możesz również przygotować płynną odżywkę na bazie właśnie fusów po kawie. Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżeczkę świeżych fusów z 1 szklanką wody i raz na 3 tygodnie będziesz podlewać nią paproć. Fusy z kawy zawierają azot, który wspiera prawidłowy rozwój rośliny, a także delikatnie zakwasza podłoże. Dodatkowo nawóz z fusów z kawy spulchnia ziemię, zapewniając jej lepszą przepuszczalność.

Jak przesadzać paproć na wiosnę?

Jeśli Twoja paproć jest zbyt duża lub po prostu nie chcesz jej przesadzać w całości, możesz rozważyć podział bryły korzeniowej. Delikatnie wyjmij roślinę z doniczki i ostrożnie podziel ją na dwie lub więcej części, upewniając się, że każda sekcja ma zdrowe korzenie i liście. To doskonały sposób na odmłodzenie rośliny i uzyskanie nowych sadzonek! Wiele osób, widząc, że roślina nie rośnie tak, jak by chciała, od razu sięga po większą doniczkę. Tymczasem paprocie, podobnie jak wiele innych roślin, nie lubią zbyt dużych zmian i wolą mieć lekko ciasno w korzeniach. Wiosenne przesadzanie co 2-3 lata, gdy korzenie wyraźnie wychodzą z doniczki, jest zazwyczaj wystarczające. Wybieraj doniczkę o jeden rozmiar większą niż poprzednia, aby zapewnić roślinie odpowiednią przestrzeń do wzrostu, ale bez ryzyka przelania. Pamiętaj też, by nie zakopywać zbyt głęboko szyjki korzeniowej – powinna znajdować się na tej samej wysokości co w poprzedniej doniczce.