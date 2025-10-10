Kuny mogą przegryzać kable w samochodzie, szukając ciepłego schronienia, oznaczając teren lub myląc materiały przewodów z pokarmem.

Objawy, które mogą wskazywać na obecność kuny w aucie to m.in. błędy komputera pokładowego, problemy z uruchomieniem silnika, nietypowe dźwięki, zapach spalenizny, ślady łap na masce oraz resztki materiałów pod autem.

Domowe sposoby na odstraszenie kun to umieszczenie pod maską kostek zapachowych (np. cytrusowych), woreczków z ludzkimi włosami lub sierścią psa, wacików nasączonych olejkami eterycznymi oraz montaż metalowej siatki lub osłony.

W przypadku podejrzenia uszkodzeń spowodowanych przez kunę, należy niezwłocznie udać się do mechanika w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej i komory silnika.

Dlaczego kuny chowają się pod maską samochodu? To ciekawskie, nocne zwierzęta, które lubią ciepło. Silnik, szczególnie po jeździe, długo oddaje ciepło. To dla nich idealne schronienie, zwłaszcza w chłodniejsze noce. Przyciąga ją zapach gumy, izolacji i resztek jedzenia (np. owoców, które mogą spaść na auto). W dodatku niektóre przewody są produkowane z materiałów roślinnych, co może wydawać się zwierzętom pokarmem. Ponadto kuny to zwierzęta terytorialne. Zapach innego osobnika, który wcześniej przebywał pod maską, prowokuje je do oznaczania terenu. Gryzienie kabli i przewodów to także jedna z form takiego oznaczania, a jednocześnie sposób na pozbycie się „obcego" zapachu.

Kuna przegryzła kable w aucie. Jakie są objawy

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasz samochód stał się ciepłym domem dla kuny. Przecież nikt nie zagląda pod maskę za każdym razem, gdy wsiada do auta. Dlatego, jeśli nie otwierasz maski regularnie, zwróć uwagę na te sygnały:

Niespodziewane błędy komputera pokładowego np. kontrolka silnika, ABS, ESP.

Problemy z uruchomieniem auta, szczególnie rano, po chłodnej nocy.

Nietypowe dźwięki, szarpanie, przerywanie pracy silnika, nierówna praca.

Zapach spalenizny lub gumy, który może świadczyć o zwarciu.

Ślady łap na masce lub szybie, zwłaszcza w wilgotne dni.

Resztki materiałów pod autem np. izolacja, kawałki gumy, pianka.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz uszkodzenia?

Nawet niewielkie przegryzienie może prowadzić do zwarcia lub awarii systemów bezpieczeństwa. Dlatego nie zwlekaj i zgłoś się do mechanika, który sprawdzi instalację elektryczną i komorę silnika. Warto też poprosić o przegląd wizualny, kuna często zostawia odchody, sierść lub resztki jedzenia.

Czego nie lubi kuna? Domowe sposoby odstraszania

Jeśli parkujesz samochód w okolicach, w których mogą przebywać kuny (lasy, a nawet miejskie parki), warto zamontować pod maską samochodu domowe „odstraszacze”. Kuny nie znoszą intensywnych zapachów. Umieszczenie kostki zapachowej (np. cytrusowej) w siateczce pod maską może skutecznie je odstraszyć. Wymieniaj co 2–3 tygodnie. Innym sposobem są ludzkie włosy lub sierść psa. Zwierzęta wyczuwają obecność drapieżnika. Woreczek z włosami (np. zebranymi ze szczotki) umieszczony pod maską może zadziałać odstraszająco. Możesz również sięgnąć po olejki eteryczne. Lawendowy, miętowy lub eukaliptusowy mają intensywny zapach, który kuny nie lubią. Nasącz nimi waciki lub szmatki i umieścić pod maską. Ostatni sposób to ludzkie włosy. Choć brzmi dziwnie, to dla kuny zapach człowieka jest sygnałem zagrożenia. Umieść woreczek z włosami w pobliżu silnika. Pod maską można także zamontować metalową siatkę lub specjalną osłonę, która utrudni kunie dostęp do przewodów.

