Włóż to pod maskę samochodową, a kuna ucieknie, gdzie pieprz rośnie. W ten sposób pozbędziesz się zimą kuny z auta

Zimą kuny szukają ciepła, a silnik samochodu to dla nich idealne schronienie przed mrozem.

Kuny, aktywne przez cały rok, mogą przegryzać przewody i elementy silnika, powodując poważne uszkodzenia.

Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie odstraszyć kuny od swojego samochodu?

Dlaczego kuny zima chowają się pod maskami samochodów?

Zima to dla wielu zwierząt czas, w którym intensywnie szukają schronienia przed zimnem. Tak jest miedzy innymi z kunami, które w okresie największych mrozów mogą znacznie bardziej intensywnie poszukiwać schronienie pod maskami samochodów. Kuny nie zasypiają w sen zimowy i są aktywne cały rok. Uciekając przed zimnem kuny chowają się na podduszać, w garażach, a także pod maskami samochodów w okolicy silnika.

Kuna w samochodzie może wyrządzić wiele szkód. Zwierze to może być odpowiedzialne za poprzegryzane przewody paliwowe oraz chłodnicze, a także uszkodzenia elementów silnika. W skrajnych przypadkach szkody wyrządzone przez kuny mogą doprowadzić do zwarcia, a nawet pożaru. Kuny lubią chronić się pod maską samochodu z uwagi na ciepło nagrzanego silnika. Najczęściej żerują w nocy i wtedy właśnie szukają schronienia. W czasie siarczystych mrozów warto przed jazda sprawdzić, czy pod maskę nie ukryło się żadne zwierzę.

Również obecność kuny w garażu lub na poddaszu wiąże się ze szkodami. Gryzonie przegryzając kable elektryczne, a także miękkie elementy ocieplenia budynku.

Domowy sposoby na kuny. Zrób to, a kuny nie zbliża się do Twojego auta

Jeżeli szukasz domowego sposobu na kunę to skup się na odstraszających zapachów. Zwierzęta te nie lubią ostrego zapachu octu lub czosnku. Podobnie działają wybrane olejki eteryczne takie jak olejek eukaliptusowy oraz z mięty pieprzowej. Jeszcze innym, ale skutecznym, rozwiązaniem są skórki po cytrusach wkładane pod maskę auta. Niektórzy polecają również chemiczne zapachy kostek lub odświeżaczy do WC. Skutecznym sposobem na odstraszenie kuny jest również włożenie pod maskę woreczka z kocią sierścią. Podobnie jak w przypadku kreta sierść odstraszy zwierze do Twojego samochodu. Pamiętaj jednak, aby przed uruchomieniem silnika zawsze usunąć odstraszacze spod maski.

Domowe sposoby mogą okazać się niewystarczające i trzeba będzie sięgnąć po profesjonalne preparaty. Praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym kupisz specjalne spray'e lub odstraszacze ultradźwiękowe