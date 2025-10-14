Kuny mogą powodować szkody w samochodach, np. uszkadzając przewody.

Kuna pod maską samochodu. Co może uszkodzić?

Kuny najczęściej przegryzają przewody zapłonowe i elektryczne, węże układu chłodzenia, przewody hamulcowe, izolację termiczną i akustyczną komory silnika. Robią to często dla zabawy i dla znalezienia materiału do zbudowania gniazda, jednak dla właściciela samochodu szkody wyrządzone przez zwierzęta mogą być ogromne od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od zakresu uszkodzeń i modelu pojazdu. Ponadto takie „efekty” goszczenia się kuny pod maską mogą być także niebezpieczne. Dlatego, jeśli nie otwierasz maski regularnie, zwróć uwagę na: niespodziewane błędy komputera pokładowego np. kontrolka silnika, ABS, ESP; problemy z uruchomieniem auta, szczególnie rano, po chłodnej nocy; nietypowe dźwięki, szarpanie, przerywanie pracy silnika, nierówna praca; zapach spalenizny lub gumy, który może świadczyć o zwarciu; ślady łap na masce lub szybie, zwłaszcza w wilgotne dni; resztki materiałów pod autem np. izolacja, kawałki gumy, pianka.

Czy można dostać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kunę

Nie istnieje osobna ustawa regulująca odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w pojazdach. Kluczowe znaczenie ma tu umowa ubezpieczenia, a konkretnie zakres ochrony w ramach polisy autocasco (AC). Zgodnie z art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za szkody objęte umową. Jeśli Twoje AC obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta, masz prawo do rekompensaty.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać odszkodowanie:

Sprawdź OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) – upewnij się, że polisa AC obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta

Zgłoś szkodę jak najszybciej – najlepiej w ciągu 24–72 godzin od jej wykrycia.

Zrób dokumentację – zdjęcia uszkodzeń, nagrania, opinia mechanika.

Nie naprawiaj auta przed oględzinami rzeczoznawcy – może to utrudnić uzyskanie pełnego odszkodowania.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty?

Jeśli polisa AC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Jeśli szkoda została zgłoszona zbyt późno.

Jeśli nie dostarczysz odpowiedniej dokumentacji.

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że szkoda powstała z winy właściciela (np. brak zabezpieczeń).

Co, jeśli odszkodowanie jest zaniżone?

Jeśli uznasz, że odszkodowanie jest zaniżone, masz prawo do: odwołania się od decyzji ubezpieczyciela; złożenia reklamacji; skorzystania z pomocy kancelarii odszkodowawczej; złożenia skargi do Rzecznika Finansowego. Różnica między pierwotną ofertą a finalnym odszkodowaniem po skutecznym odwołaniu może wynosić nawet 60 proc.

