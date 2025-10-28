Kuny, choć urocze, potrafią wyrządzić poważne szkody w samochodach, przegryzając przewody i kable pod maską.

Istnieje prosty i tani sposób, by skutecznie odstraszyć te szkodniki – wystarczy umieścić pod maską pewien zapach.

Poznaj sekretny składnik, który sprawi, że kuny będą omijać Twoje auto szerokim łukiem, chroniąc Cię przed kosztownymi naprawami.

Odkryj inne skuteczne metody ochrony samochodu przed kunami, by cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem!

Włóż pod maskę auta. Kuna będzie omijać je szerokim łukiem

Choć kuna wygląda na urocze zwierzątko jest prawdziwym utrapieniem kierowców i właścicieli domów. Jedni i drudzy główkują co zrobić, aby skutecznie odstraszyć kunę i zabezpieczyć swój samochód lub dom przez tym szkodnikiem. Tu zdradzimy skuteczny sposób na kunę, którym ochronimy auto przed atakiem zwierzęcia. Zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego kuna stanowi zagrożenie dla kierowcy. Otóż te uroczo wyglądające zwierzęta potrafią narobić sporo szkód w samochodach, przegryzając przewody i kable pod maską. Bywa, że wskutek tych szkód ruszenie lub jazda samochodem będzie niemożliwa lub niebezpieczna. Koszty usuwania takich usterek to dla właściciela auta koszt kilkuset złotych. Dlatego posiadacze samochodów szukają rozwiązań, którymi zabezpieczą go przed kunami. Jednym z nich są odstraszacze zapachowe na kuny. Włóż go pod maskę swojego auta, a kuna będzie je omijać szerokim łukiem.

Odstraszacz na kuny w samochodzie

Prostym sposobem na odstraszenie kun od Twojego auta to olejek eteryczny z mięty, który znajdziesz w aptece lub sklepie. Dla kun to zapach wręcz paraliżujący, więc będą trzymać się z daleka. Wystarczy kilka wacików kosmetycznych lub fragmentów ściereczki nasączyć kilkoma kroplami olejku i strategicznie rozmieścić w samochodzie: pod maską (ale uważaj, żeby nie dotykały silnika!) i w bagażniku. Regularna wymiana nasączonych wacików zapewni długotrwałą ochronę.

Jak zabezpieczyć auto przed kuną?

Warto też zabezpieczyć swoje auto przed kunami. Pomóc może na przykład założenie specjalnych osłon na przewody i kable w komorze silnika może uchronić je przed przegryzieniem. Pamiętaj, że kuny preferują ciemne i zaciszne miejsca, więc parkowanie samochodu w dobrze oświetlonym miejscu może je zniechęcić. Odstraszaczem na kuny jest sierść psa. Umieszczenie jej w woreczku pod samochodem może sprawić, że kuna poczuje obecność drapieżnika i się wystraszy.