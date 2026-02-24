Wieszam to pod maską, a kuna omija samochód szerokim łukiem. W ten humanitarny sposób pozbędziesz się kuny z auta

Kuny, choć nie są już chronione, stają się wiosną wyjątkowo aktywne, szukając schronienia i miejsca na gniazdo.

Ciepły silnik samochodu to dla nich idealne miejsce, ale mogą przegryzać kable, powodując kosztowne awarie.

Istnieją proste, domowe sposoby na odstraszenie tych szkodników, zanim narobią szkód.

Sprawdź, jak tania metoda może uratować Twój samochód przed kunami!

Kuny to wszędobylskie stworzenia, które potrafią napsuć krwi. Od 2016 roku kuny nie są w Polsce objęte ochroną, ale nie można ich zabijać. Dozwolone jest przepędzanie szkodników z prywatnych terenów oraz odstraszanie, aby nie wchodziły pod maski samochodów. Wiosną kuny robią się wyjątkowo aktywne ponieważ jest to czas, gdy na świat przychodzą młode. Samice szukają wtedy bezpiecznego schronienia na na gniazdo. Wchodzą do pomieszczeń oraz pod maski samochodów. Gdy młode są już na świecie samice szukają dla nich pożywienia co może skutkować zniszczeniami. Kuny chowające się pod maskami samochodów często przegryzają kable oraz gumowe przewody. Może to skutkować poważnymi awariami i koniecznością napraw.

Dlaczego kuny wchodzą pod maski samochodów?

Dla zwierząt samochód stanowi interesujące schronienie. Nagrzany po jeździe silnik przez długi czas oddaje ciepło, co sprawia, że jest idealnym miejscem na rozgrzanie się zwierząt. Warto również wiedzieć, że kuny to zwierzęta terytorialne, co sprawia, że zapach jednego osobnika prowokuje kolejnego do oznaczenia terenu.

Odstraszenie kuny nie jest łatwym zadaniem. Często zalecane jest stosowanie kilku zasad jednocześnie. Jednym z najpopularniejszych sposobów są dźwiękowe odstraszacze. Emitują one ultradźwięki, które denerwują zwierzęta, a nawet mogą powodować u nich ból. Inną metodą na odstraszenie kun są nieprzyjemne zapachy. Nasącz waciki kosmetyczne w occie i posyp niewielką ilością pieprzy cayenne. Waciki rozłóż w różnych miejscach pod maskę. Uważaj jednak na gumowe i delikatne elementy, które ocet może uszkodzić.

Rozwieś to pod maską samochodu, a kuna ucieknie, gdzie pieprz rośnie

Tanim, a jednocześnie skutecznym sposobem na odstraszenie kuny może być także zwykła kostka do WC. Najskuteczniej działa te najtańsze, o najbardziej intensywnym, chlorowym zapachu. Wystarczy położyć lub powiesić ją pod maską, a chemiczny zapach będzie odstraszać kuny. Kostkę do WC należy regularnie zmieniać ponieważ jej zapach szybko wietrzeje. Warto również wymieniać rodzaje jej zapachów, aby kuny nie przyzwyczaił się do jednego aromatu.