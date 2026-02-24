Dodaję 1 łyżkę do ciepłej wody i podlewam tym korzenie storczyków. Wszystkie orchidee w moim domu obsypują kwiatami jak szalone. Nawóz do storczyków

Storczyki, choć piękne, bywają kapryśne i potrzebują wsparcia, zwłaszcza po zimie, aby odzyskać wigor.

Naturalna odżywka z żelatyny, bogata w azot, działa jak "energetyk", pobudzając storczyki do wzrostu i kwitnienia.

Prawidłowe podłoże i drenaż są kluczowe dla zdrowia storczyków, zapobiegając gniciu korzeni i zapewniając optymalne warunki.

Chcesz, aby Twoje storczyki zachwycały bujnym kwitnieniem? Odkryj sekretną recepturę, która je ożywi!

Mieszam 1 łyżeczkę z ciepłą wodą. Po wymieszaniu mam energetyka dla storczyków

Storczyki to pięknie i popularne kwiaty doniczkowe. Cieszą się niegasnącą popularnością głównie dzięki swoim orientalnym kwiatom oraz długowieczności. Storczyki bywają jednak nieco kapryśne i raz na jakiś czas warto je doładować odżywką. Zwłaszcza po zimie mogą tracić liście i marnieć. W takim przypadku zawsze sięgam po swoją sekretną broń, jaką jest naturalna odżywka do storczyków z żelatyny. Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżeczkę żelatyny w szklance ciepłej wody, Zrób to bardzo dokładnie tak, aby nie pozostały żadne grudki. Całość powinna tworzyć wodnisty roztwór. Wlej do pojemnika z 0,5 litra wody i tak przygotowaną odżywką podlewaj storczyka raz w miesiącu. Żelatyna to prawdziwy energetyk dla storczyków. Niemalże natychmiastowo pobudza ich rozwój i sprawia, że orchidea rośnie jak na drożdżach. Zawarty w żelatynie azot sprawi, że storczyk pięknie zakwitnie, a jego korzenie się wzmocnią.

Jak zrobić prawidłowy drenaż dla storczyków?

W pielęgnacji storczyków nie ma żadnej tajemnicy. Kwiaty te zachwycają i potrafią kwitnąć nawet kilka razu do roku. Niektóre odmiany, jak falenopsis (Phalaenopsis) obsypują kwiatami nawet zimą. Najważniejsze w pielęgnacji storczyków jest podłoże i podlewanie. Orchidea lubi specyficzne, przepuszczalne podłoże. Nie będzie rosła w klasycznej ziemi doniczkowej bez odpowiedniego podłoża. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki lub przygotować taką samodzielnie. Podłoże do storczyków powinno być lekkie, przepuszczalne oraz dobrze utrzymywać wilgoć. Jego postawę musi stanowić kora drzew iglastych wymieszana z torfem, piaskiem lub węglem drzewnym. Na spód doniczki nasyp kamieniu lub keramzytu. Drenaż na zapobiec staniu wody w doniczce i uchronić korzenie przed gniciem. Latem podlewaj storczyki raz w tygodniu, a zimą raz na 2 tygodnie. Jeżeli liście storczyka zaczną żółknąć, to ogranicz podlewanie obserwuj poziom wilgoci ziemi w doniczce.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie