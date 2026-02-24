Dodaję 1 łyżkę do ciepłej wody i podlewam tym korzenie storczyków. Wszystkie orchidee w moim domu obsypują kwiatami jak szalone. Nawóz do storczyków

Karolina Piątkowska
2026-02-24 7:57

Domowa odżywka do kwiatów doniczkowych. Twój storczyk nie chce kwitnąć, a jego liście marnieją? Storczyki to wyjątkowo kapryśne kwiaty, do których należy wiedzieć, jak podejść. Jeżeli zaważyłaś, że Twój storczyk, nie rośnie tak bujnie jak wcześniej to znak, że warto doładować go specjalną odżywką. To naturalny preparat, który działa niczym steryd na rośliny. Zawsze podlewam moje storczyki taką odżywką, a one zaczynają rosnąć jak szalone.

Domowa odżywka do storczyków

  • Storczyki, choć piękne, bywają kapryśne i potrzebują wsparcia, zwłaszcza po zimie, aby odzyskać wigor.
  • Naturalna odżywka z żelatyny, bogata w azot, działa jak "energetyk", pobudzając storczyki do wzrostu i kwitnienia.
  • Prawidłowe podłoże i drenaż są kluczowe dla zdrowia storczyków, zapobiegając gniciu korzeni i zapewniając optymalne warunki.
  • Chcesz, aby Twoje storczyki zachwycały bujnym kwitnieniem? Odkryj sekretną recepturę, która je ożywi!

Mieszam 1 łyżeczkę z ciepłą wodą. Po wymieszaniu mam energetyka dla storczyków 

Storczyki to pięknie i popularne kwiaty doniczkowe. Cieszą się niegasnącą popularnością głównie dzięki swoim orientalnym kwiatom oraz długowieczności. Storczyki bywają jednak nieco kapryśne i raz na jakiś czas warto je doładować odżywką. Zwłaszcza po zimie mogą tracić liście i marnieć. W takim przypadku zawsze sięgam po swoją sekretną broń, jaką jest naturalna odżywka do storczyków z żelatyny. Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżeczkę żelatyny w szklance ciepłej wody, Zrób to bardzo dokładnie tak, aby nie pozostały żadne grudki. Całość powinna tworzyć wodnisty roztwór. Wlej do pojemnika z 0,5 litra wody i tak przygotowaną odżywką podlewaj storczyka raz w miesiącu. Żelatyna to prawdziwy energetyk dla storczyków. Niemalże natychmiastowo pobudza ich rozwój i sprawia, że orchidea rośnie jak na drożdżach. Zawarty w żelatynie azot sprawi, że storczyk pięknie zakwitnie, a jego korzenie się wzmocnią. 

Jak zrobić prawidłowy drenaż dla storczyków?

W pielęgnacji storczyków nie ma żadnej tajemnicy. Kwiaty te zachwycają i potrafią kwitnąć nawet kilka razu do roku. Niektóre odmiany, jak falenopsis (Phalaenopsis) obsypują kwiatami nawet zimą. Najważniejsze w pielęgnacji storczyków jest podłoże i podlewanie. Orchidea lubi specyficzne, przepuszczalne podłoże. Nie będzie rosła w klasycznej ziemi doniczkowej bez odpowiedniego podłoża. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki lub przygotować taką samodzielnie. Podłoże do storczyków powinno być lekkie, przepuszczalne oraz dobrze utrzymywać wilgoć. Jego postawę musi stanowić kora drzew iglastych wymieszana z torfem, piaskiem lub węglem drzewnym. Na spód doniczki nasyp kamieniu lub keramzytu. Drenaż na zapobiec staniu wody w doniczce i uchronić korzenie przed gniciem. Latem podlewaj storczyki raz w tygodniu, a zimą raz na 2 tygodnie. Jeżeli liście storczyka zaczną żółknąć, to ogranicz podlewanie obserwuj poziom wilgoci ziemi w doniczce.  

