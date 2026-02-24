Wsyp garść do woreczka i połóż na kokpicie w aucie. Wchłonie całą wilgoć z wnętrza. Sposób na zaparowane szyby w samochodzie

Zaparowane szyby w samochodzie to prawdziwa zmora kierowców. Znacznie pogarszają widoczność na drodze, co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego wsyp to do woreczka i połóż na kokpicie w aucie, a szyby nie będą już parować. Ten produkt zadziała jak pochłaniacz wilgoci, dlatego warto go mieć w swoim samochodzie. Ten sposób na zaparowane szyby w samochodzie jest znakomity.

Sposób na zaparowane okna w aucie

i

Autor: Shutterstock
Wsyp do woreczka i połóż w aucie, a szyby przestaną parować

Problem zaparowanych szyb w samochodzie zna chyba większość kierowców. Najczęściej pojawia się on w okresie zimowym, kiedy temperatury na zewnątrz są niskie. Wystarczy chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Czasami wynika to z nieprawidłowego korzystania z nawiewów w aucie, a czasem jest naturalnym zjawiskiem połączonym z pogodą. Niestety zaparowane szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką. Jednak wydaje się to syzyfową pracą, gdyż po chwili szyby znowu są zaparowane. Dlatego lepiej zapobiegać temu zjawisku, umieszczając w swoim samochodzie domowy pochłaniacz wilgoci. Wsyp do bawełnianego woreczka ten składnik i połóż na kokpicie w aucie, a szyby przestaną parować.

Trik na zaparowane szyby w samochodzie

Jak zrobić taki domowy pochłaniacz wilgoci do auta? Wystarczy, że do bawełnianego lub lnianego woreczka wsypiesz żwirek dla kota lub biały ryż. Możesz opcjonalnie dodać kilka kropli olejku eterycznego, aby przy okazji zadbać o piękny zapach w samochodzie. Następnie zwiąż woreczek i połóż go na kokpicie pojazdu lub zawieś w okolicy szyby. Zarówno ryż jak i żwirek dla kota mają właściwości absorbujące wilgoć, dzięki czemu są doskonałym sposobem na zaparowane szyby w samochodzie. 

Sposób na zaparowane szyby w aucie. Ważne zasady

Oprócz wyżej opisanego sposobu na zaparowane szyby w aucie, ważnych jest kilka zasad związanych z użytkowaniem samochodu jesienią i zimą. To one w dużej mierze wpływają na nadmierną wilgotność powietrza we wnętrzu auta. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.

