Zanim nadejdą pierwsze przymrozki, wykonaj te prace w ogrodzie. Wrzesień to idealny czas

Wrzesień to odpowiedni moment, by stopniowo przyzwyczajać ogród do coraz chłodniejszych nocy i chronić te gatunki, dla których niskie temperatury bywają zabójcze .

. Zanim nadejdą pierwsze minusowe temperatury, warto dokładnie przejrzeć ogrodowe okazy, odciąć zainfekowane pędy i przenieść do wnętrz te rośliny, które nie przetrwają na zewnątrz .

. Jesienne sprzątanie nie polega na całkowitym usunięciu wszystkiego, co zostało z lata. Wiele zeschniętych roślin i opadłych liści jest bardzo użyteczna dla ekosystemu .

. Początek jesieni to idealna pora na najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne, które pozwolą roślinom, glebie i murawie lepiej przygotować się do zimowania i wystartować w doskonałej formie w kolejnym roku.

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Robienie porządków u progu jesieni absolutnie nie polega na tym, by pozostawić ogród całkowicie „gołym”. Wiele suchych kwiatostanów pełni funkcję bardzo dekoracyjną, natomiast leżące na ziemi liście świetnie chronią glebę przed mrozem. Z tego powodu o wiele lepszym rozwiązaniem niż bezwzględne wycinanie i grabienie wszystkiego, jest bardziej rozważne planowanie prac pielęgnacyjnych.

Zadbaj o rośliny przed mrozem we wrześniu

Kluczowym zadaniem na wrzesień jest odpowiednie zabezpieczenie delikatnych gatunków przed pierwszym atakiem mrozu. Nie należy się z tym jednak zbytnio spieszyć. Warto pozwolić roślinom w sposób naturalny przystosować się do nadchodzącej zimy, więc osłony zakładamy dopiero wtedy, gdy temperatura faktycznie zacznie spadać.

Wrzesień to również doskonały moment na przegląd roślin pod kątem ewentualnych chorób oraz szkodników. Wszystkie mocno porażone liście czy pędy należy czym prędzej usunąć, co zapobiegnie przenoszeniu się patogenów na zdrowe okazy. Należy również pamiętać o przeniesieniu delikatnych roślin doniczkowych do pomieszczeń, zanim nocne chłody staną się niebezpieczne.

Wczesna jesień sprzyja także okrywaniu ziemi wokół gatunków szczególnie wrażliwych na mróz. Warstwa kory, suchych liści bądź kompostu pomoże uchronić system korzeniowy przed gwałtownymi skokami temperatur.

Jesienna pielęgnacja trawnika we wrześniu

Oprócz roślin warto także zadbać o przydomową murawę. Wrzesień jest świetnym okresem na jej renowację, w tym uzupełnianie pustych miejsc i ostatnie koszenia czy nawożenie. W przypadku bardzo zbitej darni dobrym pomysłem będzie wykonanie napowietrzania, czyli aeracji.

Większości z tych prac nie warto odkładać na październik. Wrześniowa aura bywa na ogół jeszcze na tyle korzystna, że rośliny mają czas odpowiednio zareagować na zastosowane zabiegi i wzmocnić się tuż przed nadejściem najcięższych mrozów.

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