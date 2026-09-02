Już 3 łyżki tego dodane do pralki sprawi, że ciuchy będą nieziemsko pachniały. Aromat leśnej polany zamiast wilgoci i stęchlizny. Sposób na pachnące pranie bez chemii

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-02 9:28

Pięknie pachnące pranie po wyjęciu z pralki to marzenie wielu osób. Jednak często zamiast zapachu świeżości pojawiają się nieprzyjemne aromaty stęchlizny oraz wilgoci. W takim przypadku wiele osób sięga po płyn do płukania i chemiczne zapachy do pralki. Może to jednak przynieść odwrotny skutek. O wiele lepszym rozwiązaniem może okazać się ten domowy sposób. Wystarczą Ci 2 składniki, a twoje pranie będzie nieziemsko pachnieć.

Robisz pranie o tej porze? Uważaj, możesz dostać wysoką karę
Autor: garetsvisual/ Freepik.com
  • Nieświeży zapach prania to powszechny problem, często wynikający z prostych błędów w użytkowaniu pralki i pielęgnacji odzieży.
  • Przetrzymywanie mokrych ubrań w bębnie oraz brak regularnego czyszczenia pralki to główne przyczyny, które sprzyjają rozwojowi bakterii i stęchlizny.
  • Odkryj, jak za pomocą zaledwie dwóch łyżek popularnych składników i olejku eterycznego sprawić, by Twoje pranie zawsze pachniało idealnie!

Dlaczego pranie po wyjęciu z pralki brzydko pachnie?

Nieprzyjemnie pachnące pranie to częsty problem. Zazwyczaj wynika on z naszych błędów i łatwo jest to naprawić. Jednym z nich jest przetrzymywanie prania w bębnie pralki. Eksperci podkreślają, że pranie należy wyjąć od razu po zakończeniu cyklu. Mokre tkaniny przetrzymywane w bębnie pralki zaczynają brzydko pachnieć, a także się dodatkowo gnieść. Kolejnym powodem, dla którego pranie brzydko pachnie jest brak czyszczenia pralki. Urządzenia to wymaga regularnego czyszczenia i usuwania nadmiaru wilgoci, która gromadzi się w zakamarkach bębna pralki. Raz w miesiącu włącz pusty cykl prania z dodatkiem octu lub sody oczyszczonej. Do czyszczenia pralki sprawdzi się także kapsułka od zmywarki. W ten sposób usuniesz bakterie i zarazki, które mogą znajdować się wewnątrz bębna. Pamiętaj także, aby po skończonym praniu dokładnie wywietrzyć bęben pralki, aby uniknąć gromadzenia wilgoci w zakamarkach.

Wystarczą 2 łyżki, aby Twoje pranie pięknie pachniało. Koniec ze stęchlizną 

Najpopularniejszym sposobem na pachnące pranie są płyny do płukania lub kupne kuleczki zapachowe. Nie zawsze jednak są one polecane. Płyny zmiękczające mogą przynieść odwrotny skutek od oczekiwanego. Przede wszystkim mogą one oblepiać włókna i powodować sztywnienie niektórych materiałów. Dodatkowo płyny do płukania mogą powodować podrażnienie oraz alergie skórne. W dobie coraz większej popularności na domowe i naturalne sposoby coraz większą popularność zyskuje ekologiczny zapach do pralki. Wystarczy, że przygotujesz 2 łyżki stołowe soli kuchennej lub kwasku cytrynowego i dodasz do tego około 20 kropli olejku eterycznego. Kwasek cytrynowy świetnie niweluje brzydkie zapachy i działa antybakteryjnie. Sól kuchenna z kolei ma właściwości antystatyczne i chroni materiały przed blaknięciem. Kwasek cytrynowy lepiej stosować do prania jasnych i białych tkanin, a sól do kolorowych. Dodatek olejku eterycznego sprawi, że pranie będzie przepięknie pachnieć. Niewielka ilość dodana do prania nie pozostawi na ubraniach tłustych śladów, a jedynie sprawi, że będą one nieziemsko pachnieć. Zapach stęchlizny zamieni się w przyjemny aromat Twojego ulubionego olejku eterycznego. 

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