Nietypowy dodatek do gotowania pierogów. Ten trik zmienia wszystko

Pierogi to jedno z najpopularniejszych dań polskiej kuchni.

Tradycyjnie gotujemy je w wodzie, jednak wystarczy mała zmiana, aby zmienić smak i aromat dania.

Dodaj ten nietypowy składnik do gotowania, a twoje pierogi nabiorą lepszego smaku i aromatu.

Tradycyjne pierogi to bez wątpienia jeden z filarów polskiej kuchni. Zjadamy je na dziesiątki sposobów: prosto z wody, podsmażane z chrupiącą cebulą, ze skwarkami lub na słodko ze śmietaną. Okazuje się jednak, że wytrawne warianty tego dania można w prosty sposób ulepszyć, dorzucając do wrzątku konkretną przyprawę.

Dodaj to do gotowania pierogów, a ich smak i aromat miło cię zaskoczy

Zazwyczaj proces wygląda podobnie: duży garnek, wrząca osolona woda i porcja pierogów. Warto jednak wykorzystać coś, co większość z nas i tak trzyma w kuchennych szafkach. Kluczem do sukcesu są gałązki świeżego tymianku. Umieszczenie ich w garnku powoduje, że ziołowy zapach wnika w strukturę ciasta, dzięki czemu potrawa zyskuje niepowtarzalny charakter.

Ten trik pasuje do wielu rodzajów pierogów

Świeży tymianek sprawdzi się idealnie w przypadku klasyków, takich jak pierogi z mięsem czy z kapustą i grzybami. Można nim również podkręcić smak innych wytrawnych farszów. Ważne jest tylko to, by nie przesadzić z ilością, aby zioła nie przykryły właściwego smaku dania. Zaleca się użycie trzech, maksymalnie czterech gałązek na dwa lub trzy litry wody. Ziołowy akcent ma być zaledwie tłem. Rzecz jasna, ten patent dotyczy wyłącznie dań słonych, wersje z owocami czy słodkim serem gotujemy w samej wodzie.

Jak ugotować pierogi, żeby się nie rozpadły?

Kluczowe jest wrzucanie pierogów porcjami do dużej objętości wrzącej wody. Trzeba je od razu po zanurzeniu ostrożnie zamieszać, co zapobiegnie przywarciu do dna oraz sklejaniu się sztuk. Gdy wypłyną, należy chwilę odczekać. Czas gotowania różni się w zależności od tego, czy używamy produktu świeżego, czy mrożonego. Gdy danie będzie gotowe, wyciągamy tymianek, a pierogi podajemy w ulubiony sposób: z cebulą, boczkiem lub śmietaną.

Dlatego, jeśli do tej pory gotowanie pierogów ograniczało się u was do wody i soli, spróbujcie urozmaicić ten proces gałązką tymianku. Ten drobny zabieg naprawdę robi różnicę.

Nie tylko ruskie ze skwarkami. Pierogi jedzą ludzie na całym świecie.

12