Wymieszaj 4 łyżki z wodą i nałóż na żółte plamy na materacu. Pasta wciągnie cały brud i odświeży pokrowiec. Domowy sposób na plamy z potu na materacu

Twój materac to często zapomniane siedlisko kurzu, roztoczy i bakterii, negatywnie wpływające na jakość snu.

Odkryj sprawdzone, domowe metody na usunięcie uciążliwych plam z potu oraz nieprzyjemnych zapachów.

Dowiedz się, jak skutecznie odświeżyć materac na sucho, wykorzystując sodę oczyszczoną i olejki eteryczne.

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Domowe sposoby na pranie materaca

Materac to miejsce, które odpowiada za nasz spokojny i regenerujący sen. Niestety w porządkach domowych jest często pomijany. Bo o ile pamiętamy o regularnym zmienianiu pościeli, to zapominamy o tym, że nasz materac również potrzebuje odświeżenia. Pranie materaca to czynność, która warto robić około co 2, czy 3 miesiące. Dlaczego to tak ważne? Otóż na materacu śpimy i to właśnie w niego wnika pot, brud, kurz, martwy naskórek, co sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że materac nieprzyjemnie pachnie. Częste pranie materaca sprawi, że o wiele łatwiej jest usunąć z niego plamy i wszelkie zabrudzenia. I oczywiście problem nie istnieje, gdy nasz materac posiada zdejmowany pokrowiec. Wówczas możemy go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Jednak w sytuacji, kiedy nie możemy tego zrobić, pozostaje nam pranie materaca w domu. W tym przypadku dobrym sposobem na pranie materaca jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Niektóre mopy parowe posiadają specjalną nakładkę do tapicerki. Można ją śmiało zastosować w przypadku prania materaca. Jednak wcześniej należy usunąć z materaca plamy z potu.

Wymieszaj 4 łyżki z wodą i nałóż na żółte plamy na materacu. Pasta wciągnie cały brud i odświeży pokrowiec

Często podczas zmiany prześcieradła możemy dostrzec na naszym materacu żółte plamy. Najczęściej powstają one z potu. Dlatego jeśli nie decydujesz się na użycie odkurzacza piorącego, a chcesz szybko odświeżyć swoje posłanie, to wypróbuj domowy sposób na plamy z potu widoczne na materacu. W miseczce wymieszaj 4 łyżki sody oczyszczonej z 2 łyżkami wody utlenionej. Wodę dodawaj stopniowo, cały czas mieszając, aż powstanie jednolita pasta. Mieszankę nałóż na plamy z potu na materacu i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie zbierz resztki pasty i odkurz. Po plamach nie będzie śladu.

Usuwanie plam z potu z materaca domowym sposobem

Na materacu mogą pojawić się oczywiście plamy i inne zabrudzenia. Najlepiej jest je usuwać na bieżąco, nim zdążą się utrwalić. Tu pomoże Ci sok z cytryny. Wyciśnij do i wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1, zwilż nim ściereczkę i nałóż na plamy na materacu. Po 10 minutach delikatnie przetrzyj i pozostaw do wyschnięcia, a po plamach nie będzie śladu.

Jak odświeżyć materac na sucho?

Odświeżanie materaca warto przeprowadzić przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej robić to za każdym razem podczas zmienienia pościeli. W ten sposób odświeżymy jego powierzchnię, usuwając przy tym kurz, plamy i neutralizując zapachy. Zabieg ten przeprowadzamy na sucho, więc nie ma obaw o czas schnięcia pokrowca. W tym celu przygotuj zapachową sodę oczyszczoną. Sodę zmieszaj z 20 kroplami ulubionego olejku eterycznego, by nadać jej zapach. Następnie umieść mieszankę w sitku ręcznym i posyp równomiernie cały materac. Pozostaw na kilka godzin, a potem dokładnie odkurz metodą krzyżową.

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