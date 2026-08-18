Ten krzew bije na głowę popularne hortensje. Zachwyca kolorami aż do pierwszych mrozów

Polskie ogrody zdominowane są przez popularne hortensje, ale w ich miejsce można posadzić równie imponujący okaz.

Piątak lancetowaty, na którego często mówi się po prostu pentas, wyróżnia się mocno zbitymi i okrągłymi kwiatostanami w wielu barwach.

Warto poznać zasady pielęgnacji tej rośliny, aby zagwarantować sobie widok pięknego ogrodu aż do nadejścia pierwszych chłodów.

Jak wygląda piątak lancetowaty i dlaczego warto go posadzić?

Roślina określana mianem pentasa charakteryzuje się drobnymi kwiatuszkami o kształcie gwiazdek, które formują zwarte kule. Wybierać możemy spośród odcieni bieli, czerwieni, różu oraz fioletu. To bez wątpienia okazałe i niezwykle kolorowe pąki stanowią główny atut tego kwitnącego krzewu. Rozkwitają one w sezonie letnim i przy prawidłowej uprawie przetrwają niezwykle długo. Gatunek ten sprawdzi się idealnie u osób pragnących zachować urok przydomowej zieleni blisko końca wakacji.

Piątak lancetowaty kwitnie w ogrodzie do pierwszych przymrozków

Niewątpliwym atutem pentasa jest znacznie wydłużony czas pojawiania się pąków. Roślina ta preferuje wyższe temperatury i miejsca z bezpośrednim nasłonecznieniem. W takich realiach nieprzerwanie produkuje ona świeże kwiatostany przez liczne tygodnie. Gdy jesień będzie łagodna, płatki utrzymają się na łodygach do nadejścia mrozów. To doskonała wiadomość dla miłośników późnosezonowych dekoracji przed domem.

Uprawa piątaka lancetowatego. Jakie ma wymagania?

Najlepszą lokalizacją dla pentasa będzie stanowisko pełne słońca i nagrzane. Wymaga on gleby o wysokiej żyzności i dobrej przepuszczalności, a także systematycznego podlewania. Z nawadnianiem trzeba jednak uważać, gdyż zbyt duża dawka wody błyskawicznie uszkadza delikatny system korzeniowy. Bardzo pomocne okazuje się odcinanie suchych pąków. Ta prosta czynność poprawia estetykę krzewu oraz stymuluje go do wypuszczania nowych elementów. Należy pamiętać o braku całkowitej mrozoodporności u tego gatunku. Zazwyczaj traktuje się go jako okaz jednoroczny lub chowa na zimę w bezpiecznym, jasnym pomieszczeniu.

Pentas to najlepszy zamiennik dla hortensji na rabatach

Jeżeli popularne krzewy zdążyły ci spowszednieć lub chcesz wzbogacić rabaty o nową roślinę, pentas będzie strzałem w dziesiątkę. Ten unikalny gatunek skutecznie ożywia przydomową przestrzeń w momencie jesiennego wygasania przyrody. Niesamowity wygląd oraz długi czas pączkowania stanowią jego potężne atuty. Odpowiednio pielęgnowany, stanie się ostatnim barwnym akcentem przed nadejściem mroźnej zimy.

Hortensje - ogrodowe czy bukietowe? Które wybrać i jak o nie dbać?

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