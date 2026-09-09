Przymrozki coraz bliżej. Te rośliny warto chronić jesienią

Jesień to moment, w którym warto przygotować ogród na nagłe ochłodzenia, zwłaszcza jeśli rosną w nim bardziej delikatne gatunki.

Spadek temperatury poniżej zera może być dla części roślin niebezpieczny, dlatego dobrze wcześniej wiedzieć, które z nich są szczególnie wrażliwe.

Zabezpieczenie roślin wymaga wyczucia — nie warto robić tego automatycznie przy każdej chłodniejszej nocy.

Duże znaczenie ma również sposób ochrony. Odpowiednio dobrane osłony i zabezpieczenie podłoża mogą pomóc roślinom lepiej przetrwać pierwsze zimne noce.

Pojawienie się pierwszych ujemnych temperatur w nocy powinno skłonić właścicieli ogrodów do analizy, które okazy wymagają wsparcia przed chłodem. Ponieważ poszczególne rośliny mają różną tolerancję na zimno, nie ma sensu osłaniania od razu całej zieleni. Kluczowe jest wyczucie czasu, gdyż przedwczesne założenie osłon przynosi niekiedy równie opłakane skutki, co zwlekanie do nadejścia fali siarczystych mrozów. Dlatego dobrze jest na bieżąco analizować komunikaty meteorologiczne i mieć w pogotowiu odpowiednie akcesoria na wypadek nagłego ataku zimy.

Różnorodność gatunkowa sprawia, że potrzeby poszczególnych roślin znacząco się od siebie różnią. Największe ryzyko uszkodzeń dotyczy egzemplarzy pochodzących z cieplejszych klimatów oraz świeżo posadzonych sztuk, które nie wykształciły jeszcze silnego systemu korzeniowego. W naszym klimacie specjalnej troski wymagają często krzewy różane, hortensje, krzaczki lawendy, a także nowo posadzone drzewa owocowe i pewne rodzaje roślin.

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Sytuacja komplikuje się w przypadku upraw pojemnikowych, gdyż w takich warunkach system korzeniowy znacznie szybciej poddaje się ujemnym temperaturom, niż miałoby to miejsce w naturalnym podłożu. W takich sytuacjach donice należy przenieść w zaciszne miejsce lub zastosować dla nich odpowiednią izolację termiczną.

Nie okrywaj roślin zbyt wcześnie

Początkowe chłodne noce często wywołują u ogrodników odruch natychmiastowego otulania wszystkich nasadzeń, co jest częstym błędem. Zbyt szybkie założenie szczelnych osłon hamuje prawidłową cyrkulację powietrza, co w słoneczne jesienne popołudnia może skutkować groźnym przegrzaniem tkanek roślinnych.

Materiały izolacyjne powinny być używane tylko wtedy, gdy sytuacja tego wymaga, a do tego celu najlepiej nadają się specjalistyczne produkty ogrodnicze. Na wypadek krótkotrwałych spadków temperatury świetnie sprawdzi się agrowłóknina, natomiast należy bezwzględnie unikać owijania roślin zwykłą folią, która powoduje skraplanie się wody i stwarza idealne warunki dla chorób grzybowych.

Nie można zapominać o ochronie samej bazy rośliny, co można osiągnąć poprzez rozsypanie warstwy kory, suchych liści czy innej dedykowanej ściółki, która ustabilizuje temperaturę podłoża. Podstawą sukcesu pozostaje uważne śledzenie aury, ponieważ pierwsze, delikatne przymrozki nie oznaczają konieczności natychmiastowego wprowadzenia ogrodu w stan pełnego spoczynku zimowego.