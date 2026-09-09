Deszczowy weekend z dziećmi. 8 zabaw ruchowych w małym mieszkaniu

Redakcja se.pl
KLJU
2026-09-09 8:09

Deszczowy weekend nie musi oznaczać spędzania wielu godzin przed ekranem ani chaosu w salonie. W małym mieszkaniu łatwo zorganizujesz krótkie zabawy, które zaangażują całe ciało dziecka i nie wymagają specjalnego sprzętu. Wystarczą poduszki, koc, papierowa piłka i kawałek wolnej podłogi. Najlepiej sprawdzają się aktywności zmieniane co kilkanaście minut, dostosowane do wieku i możliwości malucha.

Deszczowy weekend z dziećmi. 8 zabaw ruchowych w małym mieszkaniu
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Krótki ruch kilka razy dziennie pomaga ograniczyć czas spędzany na siedząco, nawet w małym mieszkaniu.
  • Tor przeszkód rozwija równowagę, koordynację i rozumienie pojęć przestrzennych, takich jak „nad” czy „pod”.
  • Miękkie piłki i wyznaczona strefa zmniejszają ryzyko stłuczeń podczas rzutów
  • Zabawy typu stop-start rozwijają koordynację ruchową, uwagę oraz umiejętność zatrzymywania się na sygnał.
Hejt w przedszkolu i szkole - Plac Zabaw odc. 1

Jak zapewnić dziecku ruch w deszczowe dni? Postaw na krótkie serie

Dzieci w wieku od 5 do 17 lat potrzebują co najmniej 60 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie. Nie musi to być jedna długa aktywność, ponieważ krótsze porcje ruchu zebrane w ciągu dnia także mają znaczenie. U przedszkolaków dobrze działają zabawy powtarzane kilka razy dziennie, trwające jednorazowo kilkanaście minut.

W małym mieszkaniu nie chodzi o bieganie między meblami, lecz o proste ruchy wykonywane w wyznaczonej strefie. Można zaplanować jedną zabawę przed śniadaniem, drugą po obiedzie i kolejną przed wieczornym wyciszeniem. Dziecko mało aktywne warto wprowadzać w ruch spokojnie, bez nagłego wydłużania zabawy i forsowania tempa.

Zabawy ruchowe w małym mieszkaniu: tor, lawa, taniec i światła

Poniższe zabawy wykorzystują przedmioty, które masz już pod ręką. Można je zmieniać co kilka minut, aby dziecko nie zdążyło się znudzić jednym schematem. Przed rozpoczęciem warto odsunąć stolik i wyznaczyć prostą trasę na dywanie lub wolnej podłodze:

  • Tor przeszkód z poduszek, koca, kartonu i taśmy malarskiej. Dziecko może przejść po linii, przeczołgać się pod kocem, przeskoczyć poduszkę i obejść pudełko.
  • Podłoga to lawa, w której poduszki są bezpiecznymi kamieniami. Zadaniem jest przejście z jednego końca pokoju na drugi bez stawania na podłodze
  • Taniec z zamrażaniem pozycji. Przy muzyce dziecko porusza się w miejscu, a po zatrzymaniu dźwięku nieruchomieje w wybranej pozie
  • Zielone i czerwone światło. Zielony sygnał oznacza marsz, podskoki lub ruch w miejscu, a czerwony natychmiastowe zatrzymanie.

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Kolejne zabawy w domu: rzuty, naśladownictwo i sprzątanie na czas

Kolejne pomysły pozwalają ćwiczyć rzucanie, równowagę i reagowanie na proste polecenia. Warto zmieniać poziom trudności, na przykład przesunąć cel dalej albo poprosić o wolniejszy ruch. Dzięki temu starsze rodzeństwo może bawić się razem z młodszym dzieckiem:

  • Rzuty do kosza na pranie miękką piłką ze skarpet lub zgniecionego papieru. Cel powinien stać w odległości dopasowanej do możliwości dziecka.
  • Marsz zwierząt, czyli chodzenie jak niedźwiedź, skakanie jak żaba, pełzanie jak wąż albo stanie jak flaming. Każde zwierzę może poruszać się przez pół minuty
  • Lustro ruchowe, w którym dorosły lub starsze dziecko pokazuje prosty gest, a reszta go naśladuje. Potem prowadzący zmienia się, co daje dziecku poczucie sprawczości
  • Aktywne sprzątanie na czas, polegające na przenoszeniu lekkich zabawek do pudełka określonym sposobem, na przykład krokiem bocznym, na palcach lub w przysiadzie

Bezpieczne zabawy ruchowe. Jak przygotować małą przestrzeń?

Małe mieszkanie wymaga jasnego oddzielenia miejsca zabawy od mebli i sprzętów. Trasa nie powinna prowadzić obok telewizora, regału, komody ani okna. Młodsze dzieci potrzebują stałego nadzoru, zwłaszcza podczas skoków, wspinania i zabaw z poduszkami.

Przed rozpoczęciem zabawy warto upewnić się, że przestrzeń jest bezpieczna:

  • Usuń śliskie dywaniki, kable oraz drobne przedmioty z podłogi.
  • Odsuń stoliki i krzesła z ostrymi krawędziami poza strefę zabawy.
  • Upewnij się, że regały, komody i sprzęt RTV stoją stabilnie lub są przymocowane do ściany.
  • Wybierz miękkie piłki, lekkie pudełka i poduszki zamiast twardych rekwizytów.

Jeśli dziecko traci zainteresowanie, nie trzeba kończyć dnia na jednej długiej zabawie. Wystarczą dwie lub trzy krótkie aktywności, na przykład taniec rano, rzuty po obiedzie i tor przeszkód później. Najbezpieczniej zacząć od prostych ruchów, obserwować reakcję dziecka i stopniowo urozmaicać domowy plan.

Źródła:

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