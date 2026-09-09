Deszczowy weekend z dziećmi. 8 zabaw ruchowych w małym mieszkaniu

Krótki ruch kilka razy dziennie pomaga ograniczyć czas spędzany na siedząco, nawet w małym mieszkaniu.

Tor przeszkód rozwija równowagę, koordynację i rozumienie pojęć przestrzennych, takich jak „nad” czy „pod”.

Miękkie piłki i wyznaczona strefa zmniejszają ryzyko stłuczeń podczas rzutów

Zabawy typu stop-start rozwijają koordynację ruchową, uwagę oraz umiejętność zatrzymywania się na sygnał.

Hejt w przedszkolu i szkole - Plac Zabaw odc. 1

Jak zapewnić dziecku ruch w deszczowe dni? Postaw na krótkie serie

Dzieci w wieku od 5 do 17 lat potrzebują co najmniej 60 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie. Nie musi to być jedna długa aktywność, ponieważ krótsze porcje ruchu zebrane w ciągu dnia także mają znaczenie. U przedszkolaków dobrze działają zabawy powtarzane kilka razy dziennie, trwające jednorazowo kilkanaście minut.

W małym mieszkaniu nie chodzi o bieganie między meblami, lecz o proste ruchy wykonywane w wyznaczonej strefie. Można zaplanować jedną zabawę przed śniadaniem, drugą po obiedzie i kolejną przed wieczornym wyciszeniem. Dziecko mało aktywne warto wprowadzać w ruch spokojnie, bez nagłego wydłużania zabawy i forsowania tempa.

Zabawy ruchowe w małym mieszkaniu: tor, lawa, taniec i światła

Poniższe zabawy wykorzystują przedmioty, które masz już pod ręką. Można je zmieniać co kilka minut, aby dziecko nie zdążyło się znudzić jednym schematem. Przed rozpoczęciem warto odsunąć stolik i wyznaczyć prostą trasę na dywanie lub wolnej podłodze:

Tor przeszkód z poduszek, koca, kartonu i taśmy malarskiej. Dziecko może przejść po linii, przeczołgać się pod kocem, przeskoczyć poduszkę i obejść pudełko.

Podłoga to lawa, w której poduszki są bezpiecznymi kamieniami. Zadaniem jest przejście z jednego końca pokoju na drugi bez stawania na podłodze

Taniec z zamrażaniem pozycji. Przy muzyce dziecko porusza się w miejscu, a po zatrzymaniu dźwięku nieruchomieje w wybranej pozie

Zielone i czerwone światło. Zielony sygnał oznacza marsz, podskoki lub ruch w miejscu, a czerwony natychmiastowe zatrzymanie.

Kolejne zabawy w domu: rzuty, naśladownictwo i sprzątanie na czas

Kolejne pomysły pozwalają ćwiczyć rzucanie, równowagę i reagowanie na proste polecenia. Warto zmieniać poziom trudności, na przykład przesunąć cel dalej albo poprosić o wolniejszy ruch. Dzięki temu starsze rodzeństwo może bawić się razem z młodszym dzieckiem:

Rzuty do kosza na pranie miękką piłką ze skarpet lub zgniecionego papieru. Cel powinien stać w odległości dopasowanej do możliwości dziecka.

Marsz zwierząt, czyli chodzenie jak niedźwiedź, skakanie jak żaba, pełzanie jak wąż albo stanie jak flaming. Każde zwierzę może poruszać się przez pół minuty

Lustro ruchowe, w którym dorosły lub starsze dziecko pokazuje prosty gest, a reszta go naśladuje. Potem prowadzący zmienia się, co daje dziecku poczucie sprawczości

Aktywne sprzątanie na czas, polegające na przenoszeniu lekkich zabawek do pudełka określonym sposobem, na przykład krokiem bocznym, na palcach lub w przysiadzie

Bezpieczne zabawy ruchowe. Jak przygotować małą przestrzeń?

Małe mieszkanie wymaga jasnego oddzielenia miejsca zabawy od mebli i sprzętów. Trasa nie powinna prowadzić obok telewizora, regału, komody ani okna. Młodsze dzieci potrzebują stałego nadzoru, zwłaszcza podczas skoków, wspinania i zabaw z poduszkami.

Przed rozpoczęciem zabawy warto upewnić się, że przestrzeń jest bezpieczna:

Usuń śliskie dywaniki, kable oraz drobne przedmioty z podłogi.

Odsuń stoliki i krzesła z ostrymi krawędziami poza strefę zabawy.

Upewnij się, że regały, komody i sprzęt RTV stoją stabilnie lub są przymocowane do ściany.

Wybierz miękkie piłki, lekkie pudełka i poduszki zamiast twardych rekwizytów.

Jeśli dziecko traci zainteresowanie, nie trzeba kończyć dnia na jednej długiej zabawie. Wystarczą dwie lub trzy krótkie aktywności, na przykład taniec rano, rzuty po obiedzie i tor przeszkód później. Najbezpieczniej zacząć od prostych ruchów, obserwować reakcję dziecka i stopniowo urozmaicać domowy plan.

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