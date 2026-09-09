Ten krzew ogrodowy zachwyca wyglądem. Jesienią staje się prawdziwą ozdobą

Gdy inne rośliny powoli zapadają w sen zimowy, ona przyciąga wzrok swoimi niezwykłymi, intensywnie fioletowymi owocami.

Poznaj pięknotkę "Profusion" – krzew, który jesienią zamienia się w prawdziwą paletę barw, pokrywając się mnóstwem fioletowych kuleczek.

Sprawdź, jak prosta jest uprawa tej rośliny i dlaczego warto zaprosić ją do swojego ogrodu, by cieszyć się jesiennymi kolorami.

Pięknotka "Profusion" przez większość roku wygląda niepozornie

Mowa tu o pięknotce "Profusion", która przez większość sezonu nie rzuca się w oczy. Wiosną i latem jej główną ozdobą są zielone, ząbkowane liście i drobne kwiatostany. Prawdziwa metamorfoza następuje jednak z nadejściem jesieni. Wtedy na jej pędach pojawiają się liczne, wyraziste fioletowe owoce. Choć są małe, ich ilość sprawia, że przypominają z daleka barwne koraliki. Razem z jesiennymi kolorami liści dają one oszałamiający efekt wizualny, obok którego trudno przejść bez zachwytu.

Jak uprawiać pięknotkę "Profusion" w ogrodzie?

Ogromną zaletą pięknotki jest to, że jej uprawa nie nastręcza większych trudności i nie wymaga ona skomplikowanych zabiegów. Najlepiej czuje się w słońcu lub lekkim półcieniu, na żyznej i dobrze przepuszczalnej ziemi. Dobrze jest znaleźć dla niej osłonięte od wiatru miejsce. Młode okazy potrzebują regularnego dostarczania wody, zwłaszcza w czasie suszy. Gdy krzew dobrze się zakorzeni, jego uprawa staje się zdecydowanie łatwiejsza. Warto też czasem zasilić go nawozem do roślin ozdobnych. Należy mieć na uwadze, że "Profusion" rośnie dość mocno. Dlatego przy jej sadzeniu warto zadbać o odpowiednią ilość miejsca. Pozwoli to roślinie na swobodny wzrost i utworzenie gęstej, efektownej formy.

Pięknotka "Profusion" to doskonały wybór na jesienne rabaty

To właśnie jesienią pięknotka robi największe wrażenie. Gdy inne rośliny tracą swój letni urok, ona staje się główną atrakcją. Jej fioletowe owoce prezentują się znakomicie zarówno jako soliter, jak i w towarzystwie innych krzewów i bylin. Doskonale sprawdzi się w pobliżu tarasu, wzdłuż ścieżek, czy w bardziej eksponowanym miejscu ogrodu. Będzie też świetnym dodatkiem do kompozycji z roślinami o liściach w odcieniach żółci, pomarańczu i czerwieni, tworząc wyrazisty kontrast.

Jeżeli poszukujesz rośliny, która jesienią ożywi Twój ogród, pięknotka "Profusion" będzie strzałem w dziesiątkę. Wygląda świetnie posadzona pojedynczo, ale równie dobrze komponuje się z innymi barwnymi gatunkami.

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