Przedszkolak pomija jedno dziecko przy zapraszaniu na urodziny. Jak o tym porozmawiać?

Przedszkolak ma prawo wybierać bliskich kolegów, ale nie powinien publicznie wykluczać jednej osoby

Powodem pominięcia może być konflikt, nieśmiałość, ograniczona liczba miejsc lub chwilowa złość

Mała grupa najbliższych gości jest zwykle lepszym rozwiązaniem niż zapraszanie wszystkich poza jednym dzieckiem

Powtarzające się wykluczanie tego samego dziecka wymaga rozmowy także z wychowawcą

Hejt w przedszkolu i szkole - Plac Zabaw odc. 1

Dlaczego przedszkolak pomija jedno dziecko na liście gości?

W wieku przedszkolnym dzieci tworzą pierwsze wyraźne przyjaźnie, ale ich relacje nadal szybko się zmieniają. Dziecko może nie chcieć zaprosić kolegi po kłótni o zabawkę, bo czuje się przy nim niepewnie albo po prostu rzadko się z nim bawi. Czasem powód jest bardzo praktyczny: przyjęcie ma być małe, a liczba miejsc jest ograniczona.

Nie trzeba wymagać, by przedszkolak lubił wszystkich jednakowo i zapraszał całą grupę. Ważne jest jednak odróżnienie małego spotkania kilku bliskich dzieci od sytuacji, w której zapraszani są wszyscy poza jedną osobą. W tym drugim przypadku pominięte dziecko może poczuć, że zostaje celowo odrzucone przez całą grupę.

Rozmowa z dzieckiem o wykluczeniu rówieśnika

Rozmowę najlepiej przeprowadzić spokojnie, bez innych dzieci i bez etykiet typu „niemiło się zachowujesz”. Najpierw warto zapytać, kogo dziecko chce zaprosić i dlaczego ma taki plan. Młodszy przedszkolak nie zawsze umie sam przewidzieć, jak jego wybór wpłynie na uczucia drugiej osoby.

Pomaga proste nazwanie skutku: „Gdy wszyscy dostaną zaproszenie, a jedna osoba nie, może jej być smutno”. Można też odwołać się do konkretnej sytuacji, w której dziecko samo nie zostało włączone do zabawy. Celem nie jest zmuszanie dziecka do przyjaźni, ale nauka empatii i szacunku do rówieśników.

Zamiast stawiać na zakazy, warto podpowiedzieć dziecku inne rozwiązania:

Zaproszenie kilku najbliższych dzieci zamiast prawie całej grupy

Wybranie neutralnego kryterium, na przykład liczby miejsc przy stole

Przekazanie zaproszeń poza salą i szatnią przedszkolną

Zaproponowanie sposobu naprawienia przykrości po wcześniejszym konflikcie

Jak uniknąć publicznego wykluczenia dziecka?

Najwięcej napięcia pojawia się wtedy, gdy zaproszenia są wręczane przy całej grupie. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat odrzucenie przez rówieśników jest wyjątkowo przykre, nawet jeśli dorośli widzą w tym tylko sprawę organizacyjną. Dyskretne wręczenie zaproszeń pozwala uniknąć zbędnego smutku.

Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców

Jedna niezręczna lista gości nie musi oznaczać poważnego problemu w grupie. Większej uwagi wymaga sytuacja, gdy to samo dziecko jest regularnie odrzucane, inni są namawiani do jego izolowania albo padają przykre przezwiska. Wtedy warto spokojnie zebrać informacje od dziecka i wychowawcy, bez publicznego oskarżania kogokolwiek.

Jeśli powodem jest konflikt, pomóż dziecku nazwać emocje i znaleźć lepsze rozwiązanie niż ostentacyjne pomijanie kolegi. Można ustalić małą, jasną listę gości i zadbać o dyskretne przekazanie zaproszeń. Taka sytuacja staje się wtedy okazją do ćwiczenia empatii, stawiania granic i naprawiania relacji.

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