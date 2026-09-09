Przedszkolak pomija jedno dziecko przy zapraszaniu na urodziny. Jak o tym porozmawiać?

Julia Mościńska
Julia Mościńska
Redakcja se.pl
2026-09-09 7:04

Ułożenie listy gości na urodziny przedszkolaka bywa trudne, gdy dziecko chce zaprosić niemal całą grupę z wyjątkiem jednej osoby. Taka decyzja nie musi świadczyć o złośliwości, ponieważ relacje w tym wieku są zmienne i często zależą od bieżących emocji. Warto jednak pomóc dziecku zauważyć, że publiczne pominięcie kolegi lub koleżanki może być przykre.

Smutna dziewczynka siedzi sama na korytarzu przedszkolnym. O problemie wykluczenia rówieśników przeczytasz na SE.
Autor: Drazen Zigic/ Getty Images Co robić, gdy dziecko nie dostało zaproszenia na urodziny?
  • Przedszkolak ma prawo wybierać bliskich kolegów, ale nie powinien publicznie wykluczać jednej osoby
  • Powodem pominięcia może być konflikt, nieśmiałość, ograniczona liczba miejsc lub chwilowa złość
  • Mała grupa najbliższych gości jest zwykle lepszym rozwiązaniem niż zapraszanie wszystkich poza jednym dzieckiem
  • Powtarzające się wykluczanie tego samego dziecka wymaga rozmowy także z wychowawcą
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Dlaczego przedszkolak pomija jedno dziecko na liście gości?

W wieku przedszkolnym dzieci tworzą pierwsze wyraźne przyjaźnie, ale ich relacje nadal szybko się zmieniają. Dziecko może nie chcieć zaprosić kolegi po kłótni o zabawkę, bo czuje się przy nim niepewnie albo po prostu rzadko się z nim bawi. Czasem powód jest bardzo praktyczny: przyjęcie ma być małe, a liczba miejsc jest ograniczona.

Nie trzeba wymagać, by przedszkolak lubił wszystkich jednakowo i zapraszał całą grupę. Ważne jest jednak odróżnienie małego spotkania kilku bliskich dzieci od sytuacji, w której zapraszani są wszyscy poza jedną osobą. W tym drugim przypadku pominięte dziecko może poczuć, że zostaje celowo odrzucone przez całą grupę.

Rozmowa z dzieckiem o wykluczeniu rówieśnika

Rozmowę najlepiej przeprowadzić spokojnie, bez innych dzieci i bez etykiet typu „niemiło się zachowujesz”. Najpierw warto zapytać, kogo dziecko chce zaprosić i dlaczego ma taki plan. Młodszy przedszkolak nie zawsze umie sam przewidzieć, jak jego wybór wpłynie na uczucia drugiej osoby.

Pomaga proste nazwanie skutku: „Gdy wszyscy dostaną zaproszenie, a jedna osoba nie, może jej być smutno”. Można też odwołać się do konkretnej sytuacji, w której dziecko samo nie zostało włączone do zabawy. Celem nie jest zmuszanie dziecka do przyjaźni, ale nauka empatii i szacunku do rówieśników.

Zamiast stawiać na zakazy, warto podpowiedzieć dziecku inne rozwiązania:

  • Zaproszenie kilku najbliższych dzieci zamiast prawie całej grupy
  • Wybranie neutralnego kryterium, na przykład liczby miejsc przy stole
  • Przekazanie zaproszeń poza salą i szatnią przedszkolną
  • Zaproponowanie sposobu naprawienia przykrości po wcześniejszym konflikcie

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Jak uniknąć publicznego wykluczenia dziecka?

Najwięcej napięcia pojawia się wtedy, gdy zaproszenia są wręczane przy całej grupie. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat odrzucenie przez rówieśników jest wyjątkowo przykre, nawet jeśli dorośli widzą w tym tylko sprawę organizacyjną. Dyskretne wręczenie zaproszeń pozwala uniknąć zbędnego smutku.

Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców

Jedna niezręczna lista gości nie musi oznaczać poważnego problemu w grupie. Większej uwagi wymaga sytuacja, gdy to samo dziecko jest regularnie odrzucane, inni są namawiani do jego izolowania albo padają przykre przezwiska. Wtedy warto spokojnie zebrać informacje od dziecka i wychowawcy, bez publicznego oskarżania kogokolwiek.

Jeśli powodem jest konflikt, pomóż dziecku nazwać emocje i znaleźć lepsze rozwiązanie niż ostentacyjne pomijanie kolegi. Można ustalić małą, jasną listę gości i zadbać o dyskretne przekazanie zaproszeń. Taka sytuacja staje się wtedy okazją do ćwiczenia empatii, stawiania granic i naprawiania relacji.

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