Przedszkolak pomija jedno dziecko przy zapraszaniu na urodziny. Jak o tym porozmawiać?

- Przedszkolak ma prawo wybierać bliskich kolegów, ale nie powinien publicznie wykluczać jednej osoby
- Powodem pominięcia może być konflikt, nieśmiałość, ograniczona liczba miejsc lub chwilowa złość
- Mała grupa najbliższych gości jest zwykle lepszym rozwiązaniem niż zapraszanie wszystkich poza jednym dzieckiem
- Powtarzające się wykluczanie tego samego dziecka wymaga rozmowy także z wychowawcą
Dlaczego przedszkolak pomija jedno dziecko na liście gości?
W wieku przedszkolnym dzieci tworzą pierwsze wyraźne przyjaźnie, ale ich relacje nadal szybko się zmieniają. Dziecko może nie chcieć zaprosić kolegi po kłótni o zabawkę, bo czuje się przy nim niepewnie albo po prostu rzadko się z nim bawi. Czasem powód jest bardzo praktyczny: przyjęcie ma być małe, a liczba miejsc jest ograniczona.
Nie trzeba wymagać, by przedszkolak lubił wszystkich jednakowo i zapraszał całą grupę. Ważne jest jednak odróżnienie małego spotkania kilku bliskich dzieci od sytuacji, w której zapraszani są wszyscy poza jedną osobą. W tym drugim przypadku pominięte dziecko może poczuć, że zostaje celowo odrzucone przez całą grupę.
Rozmowa z dzieckiem o wykluczeniu rówieśnika
Rozmowę najlepiej przeprowadzić spokojnie, bez innych dzieci i bez etykiet typu „niemiło się zachowujesz”. Najpierw warto zapytać, kogo dziecko chce zaprosić i dlaczego ma taki plan. Młodszy przedszkolak nie zawsze umie sam przewidzieć, jak jego wybór wpłynie na uczucia drugiej osoby.
Pomaga proste nazwanie skutku: „Gdy wszyscy dostaną zaproszenie, a jedna osoba nie, może jej być smutno”. Można też odwołać się do konkretnej sytuacji, w której dziecko samo nie zostało włączone do zabawy. Celem nie jest zmuszanie dziecka do przyjaźni, ale nauka empatii i szacunku do rówieśników.
Zamiast stawiać na zakazy, warto podpowiedzieć dziecku inne rozwiązania:
- Zaproszenie kilku najbliższych dzieci zamiast prawie całej grupy
- Wybranie neutralnego kryterium, na przykład liczby miejsc przy stole
- Przekazanie zaproszeń poza salą i szatnią przedszkolną
- Zaproponowanie sposobu naprawienia przykrości po wcześniejszym konflikcie
Jak uniknąć publicznego wykluczenia dziecka?
Najwięcej napięcia pojawia się wtedy, gdy zaproszenia są wręczane przy całej grupie. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat odrzucenie przez rówieśników jest wyjątkowo przykre, nawet jeśli dorośli widzą w tym tylko sprawę organizacyjną. Dyskretne wręczenie zaproszeń pozwala uniknąć zbędnego smutku.
Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców
Jedna niezręczna lista gości nie musi oznaczać poważnego problemu w grupie. Większej uwagi wymaga sytuacja, gdy to samo dziecko jest regularnie odrzucane, inni są namawiani do jego izolowania albo padają przykre przezwiska. Wtedy warto spokojnie zebrać informacje od dziecka i wychowawcy, bez publicznego oskarżania kogokolwiek.
Jeśli powodem jest konflikt, pomóż dziecku nazwać emocje i znaleźć lepsze rozwiązanie niż ostentacyjne pomijanie kolegi. Można ustalić małą, jasną listę gości i zadbać o dyskretne przekazanie zaproszeń. Taka sytuacja staje się wtedy okazją do ćwiczenia empatii, stawiania granic i naprawiania relacji.
Źródła:
- HealthyChildren.org / American Academy of Pediatrics (Social Development in Preschoolers: Learning to Share and Take Turns)
- Zero to Three (How to Help Your Child Develop Empathy)
- Raising Children Network (Preschoolers making friends)
- Child Mind Institute (My Child Is Bullying Others: What Should I Do?)
- HealthyChildren.org / American Academy of Pediatrics (What Parents Can Do to Support Friendships)
- ERIC / Child Care in Practice (The Heartbreak of Social Rejection)
- Frontiers in Psychology / PubMed Central (Preschoolers’ exclusion detection and empathy)
- NAEYC (Recommendations for Early Childhood Educators)