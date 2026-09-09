Wymieszaj z wodą i wetrzyj w zabrudzenia w białych butach. W 15 minut wybieli podeszwy i doczyści zabrudzenia z błota i trawy. Pranie białych butów domowymi sposobami

Nie każde obuwie można prać w pralce – upewnij się, które materiały są bezpieczne, aby nie zniszczyć ulubionych par.

Przed praniem usuń sznurówki i wkładki, wybierz delikatny program z niską temperaturą, a do białych butów dodaj sodę oczyszczoną dla olśniewającego efektu.

Odkryj zasady bezpiecznego prania i proste triki, które zapewnią Twoim butom nieskazitelną czystość i świeżość!

Jak prać buty w pralce?

Najprostszym sposobem na doczyszczenie butów jest upranie ich w pralce. Niestety nie każde obuwie można w ten sposób prać. Do prania w pralce nadaje się jedynie materiałowe, szyte obuwie. Najczęściej w pralce można prać obuwie sportowe, takie jak trampki czy lekkie sneakersy z siateczki.

Buty skórzane, zamszowe czy z innych wyrobów skórzano podobnych nie powinny trafiać do pralki. Mogą się one tam bardzo łatwo zepsuć i nawet jedno pranie może sprawić, że będą zamieszczone. Podobnie jest w przypadku butów klejonych. Choć wiele osób pierze je w pralce, to zawsze istnieje ryzyko, że ciepła woda rozpuści klej i sprawi, że but się rozpadnie. Jeżeli nie wiesz , czy Twoje buty można uprać w pralce sprawdź metkę. Na języku buta lub w jego wnętrzu powinna być umieszczona metka z zaleceniami dotyczącymi prania od producenta. Zawsze jej przestrzegaj.

Jeżeli Twoje buty można prać w pralce to pamiętaj, aby przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim buty pierś zawsze osobno, nigdy z ubraniami czy innymi materiałami. Przed włożeniem obuwia do bębna pralki wyjmij sznurówki, wkładki , a także wywiń język buta na zewnątrz. Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć buty może je umieścić w specjalnych woreczkach do prania.

Do prania butów zawsze wybieraj odpowiedni cykl prania. Najlepiej sprawdzi się program delikatnie o niskiej temperaturze, maksymalnie do 40 st. Celsjusza. W przypadku ciężkiego obuwia możesz do bębna pralki włożyć stare ręczniki lub szmaty. W ten sposób zamortyzujesz uderzenia bębna.

Dodaj do wody i wetrzyj w zabrudzenia w białych butach. Możesz wsypać tez do pralki

Do prania białych butów w pralce można wykorzystać domowe sposoby. Eksperci najczęściej rekomendują użycie sody oczyszczonej. Tej uniwersalny proszek pomaga dopierać trudne zabrudzenia, a także działa wybielająco. Dodatkowo soda oczyszczona niweluje brzydkie zapachy, co w przypadku prania butów ma spore znaczenie. Sodę oczyszczoną możesz wsypać bezpośrednio do bębna pralki. Następnie włóż tam zabezpieczone obuwie i nasta delikatny program piorący.

Innym sposobem na wykorzystanie sody oczyszczonej do czyszczenia butów jest przygotowanie wybielającej pasty. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach aby powstała gęsta pasta. Starą, miękką szczoteczką do zębów wetrzyj pastę w zabrudzenia i odczekaj około 15 minut. Po tym czasie przetrzyj buty zwilżoną ściereczką. Soda oczyszczona usunie plamy z trawy, błota i stare zabrudzenia. Dodatkowo delikatnie wybieli podeszwy i inne gumowe elementy buta.

Oprócz sody oczyszczonej, do odświeżenia i wybielenia białych butów możesz wykorzystać inne, równie skuteczne domowe sposoby. Niewielka ilość octu spirytusowego, dodana do bębna pralki razem z sodą, może wzmocnić efekt wybielający i dodatkowo zneutralizować nieprzyjemne zapachy. Dla szczególnie uporczywych plam, zwłaszcza na gumowych elementach, możesz spróbować delikatnie wetrzeć pastę do zębów (białą, bez granulek) za pomocą szczoteczki, a następnie wypłukać buty przed włożeniem ich do pralki.

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