We wrześniu koniecznie zakop obok krzaczków borówki amerykańskiej. Za rok utoną w owocach. Jesienny nawóz do borówki amerykańskiej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-03 5:25

Jesienne nawożenie borówki amerykańskiej jest bardzo ważne, jeśli zależy nam na bujnym owocowaniu krzewów w kolejnym sezonie. Dlatego już we wrześniu koniecznie zakop obok jej krzaczków małe kawałeczki tego odpadu, a za rok utoną w owocach. Ten nawóz do borówki jest całkowicie naturalny, a do tego pomoże przetrwać krzewom zimę.

Kobieta trzyma w dłoni garść owoców zebranych z krzaka borówki. O jesiennym nawożeniu roślin przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Borówki - warto je uprawiać na działce czy w ogrodzie. Podpowiadamy, jak tanim, domowym sposobem zrobić idealną miksturę do ich podlewania, dzięki której będą obficie owocować
  • Jesienne nawożenie borówek amerykańskich to klucz do obfitych zbiorów w przyszłym roku, zwłaszcza jeśli w tym sezonie owoce zawiodły.
  • Zamiast azotu, postaw na potas, który wzmocni krzewy przed zimą i zwiększy ich odporność, przygotowując je na owocowanie.
  • Odkryj prosty, naturalny sposób na odżywienie borówek, który dostarcza niezbędnych składników i gwarantuje spektakularne zbiory już za rok!

Nawożenie borówki amerykańskiej jesienią

Borówki są ulubionym przysmakiem wielu z nas, dlatego nie dziwi fakt, że pragniemy mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. I choć uprawa krzaczków owocowych w Polsce ma się całkiem nieźle, to jednak nie można zaliczyć jej do najłatwiejszych. Warto pamiętać, że borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Jest to roślina, która lubi być odżywiana. Dlatego jeśli w tym roku krzaczki borówki w Twoim ogrodzie nie obrodziły zbyt obficie, to przygotuj je odpowiednio na kolejny rok. Z pewnością odwdzięczą Ci się dorodnymi owocami. Świetnym rozwiązaniem jest naturalny nawóz do borówki amerykańskiej, który można stosować we wrześniu.

We wrześniu koniecznie zakop obok krzaczków borówki amerykańskiej. Za rok utoną w owocach

Przede wszystkim we wrześniu skup się na przygotowaniu borówek do zimy, a nie na stymulowaniu ich wzrostu. Unikaj azotu, a jeśli już musisz nawozić, wybierz nawóz jesienny bogaty w potas, który wzmacnia odporność roślin na mróz i choroby, pomaga w zdrewnieniu pędów. Dobrze sprawdzi się naturalny nawóz do borówki amerykańskiej przygotowany ze skórek bananów. Jest on prosty w stosowaniu, a dostarcza roślinom cennego potasu i fosforu. Wystarczy pokroić 3 skórki po bananie na mniejsze kawałki, takie około 2 cm. Zakop je płytko w ziemi wokół krzaczków. W ten sposób potas będzie się woniej uwalniać do gleby, wzmacniając krzewy przez wiele tygodni.

Jesienny nawóz do borówki ze skórek banana. Właściwości

Skórki bananów to bardzo dobry domowy nawóz do borówki, szczególnie jeśli zależy nam na słodkich owocach. Zawarty w skórkach potas jest kluczowym składnikiem odżywczym dla roślin owocujących. Odpowiada za transport cukrów do owoców, co bezpośrednio przekłada się na ich słodycz i intensywność smaku. Wspiera także ogólną odporność rośliny i rozwój korzeni. Skórki bananów zawierają również fosfor, wapń, magnez i śladowe ilości innych minerałów, które wspierają zdrowy wzrost rośliny. Rozkładające się skórki bananów wzbogacają glebę w materię organiczną, poprawiając jej strukturę, zdolność do zatrzymywania wody i napowietrzenie.

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