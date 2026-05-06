Rozpuść w wodzie i podlej borówkę amerykańską, a latem będzie owocować jak szalona. Dostanie owocowego kopa. Nawóz do borówki amerykańskiej

Nawóz do borówki amerykańskiej

Katarzyna Kustra
2026-05-06 5:30

Stosując ten naturalny nawóz do borówki amerykańskiej, sprawimy, że latem krzewy w naszym ogrodzie dosłownie zasypią się owocami. Nabiorą odporności na choroby, wzmocnią swój system korzeniowy, a to pozytywnie przełoży się na nasze plony. Jak przygotować taki nawóz do borówek? Rozpuść w wodzie 1 łyżkę tego produktu i podlej powstałą odzywką krzewy borówek, a latem będą owocować jak szalone.

Borówka amerykańska słynie z pysznych i zdrowych owoców. Nic zatem dziwnego, że cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków, którzy marzą, aby wyhodować choć jeden krzaczek z tymi przepysznymi owocami jagodowymi. Jednak, jeśli chcemy cieszyć się obfitymi plonami, musimy zapewnić borówkom odpowiednie warunki, a kluczową rolę odgrywa tu oczywiście regularne nawożenie krzewów. Zanim jednak sięgniesz po chemiczne odżywki do krzewów owocowych, wypróbuj w swoim ogrodzie naturalny nawóz do borówki amerykańskiej, który już po jednym zastosowaniu dostarczy roślinie tego, czego potrzebuje najbardziej do obfitego owocowania, a mianowicie podłoża o kwaśnym odczynie. Rozpuść w letniej wodzie 1 łyżkę tego produktu i podlej borówkę amerykańską, a latem krzewy będą owocować jak szalone.

Naturalny nawóz do borówki amerykańskiej zakwasi glebę

Otóż jak już wspomniałam borówka to roślina o specyficznych wymaganiach glebowych. Kluczem do jej sukcesu jest kwaśne podłoże, o pH w granicach 4,0-5,0. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kwasowości jest niezbędne dla prawidłowego pobierania składników odżywczych i bujnego wzrostu krzewów. Dlatego warto raz na dwa tygodnie podlać krzewy mieszanką kwasku cytrynowego i wody. Kwasek cytrynowy to organiczny związek chemiczny, który charakteryzuje się silnymi właściwościami zakwaszającymi. Rozpuszczony w wodzie, obniża pH roztworu, dzięki czemu pomaga zakwasić glebę wokół borówki. Jak przygotować ten nawóz do borówki na zakwaszenie gleby?

Jak przygotować nawóz do borówki amerykańskiej z kwasku cytrynowego?

Przygotowanie takiego nawozu do borówki amerykańskiej z kwaskiem cytrynowym jest niezwykle proste. Rozpuść 1 łyżkę kwasku cytrynowego w 10 litrach wody i podlej nim krzewy borówki. Unikaj oczywiście moczenia liści. Zakwaszenie gleby kwaskiem cytrynowym jest krótkotrwałe i wymaga regularnego powtarzania zabiegu, dlatego wykonuj go co 2-3 tygodnie, monitorując wcześniej pH gleby.

