Sypnij po róże "od serca" raz na 3 tygodnie. Krzewy rozkwitną bujnie jak w rajskiej baśni. Domowy nawóz do róż

Sypnij po róże "od serca" raz na 3 tygodnie. Krzewy bujnie rozkwitną

Piękne róże to niewątpliwie duma każdego ogrodnika i każdej ogrodniczki. Dlatego warto wiedzieć, jak o nie dbać, aby bujnie obsypały się kwiatami, które przez długo czas będą cieszyć oko. Tu warto pamiętać przede wszystkim o nawożeniu róż po zimie. To kluczowe zadanie każdego ogrodnika, jeśli pragnie cieszyć się pachnącym i kolorowym ogrodem w czasie wakacji. W trakcie intensywnego kwitnienia, czyli od maja do sierpnia róże zużywają dużo energii i składników odżywczych. A który nawóz do róż jest najlepszy? Z pewnością dobre odżywienie roślinie zapewni domowy nawóz do róż. Jednym z nich jest nawóz z fusów kawy. Regularne dostarczanie fusów z kawy pomoże im utrzymać wigor i obfite kwitnienie. Nie tylko odżywia krzewy, ale poprawia jakość gleby, tworząc dla tych pięknych kwiatów idealne warunki do wzrostu. Jak zatem stosować fusy kawy jako nawóz do róż? Sypnij je po prostu pod krzewy mniej więcej raz na 3 tygodnie, a te bujnie rozkwitną.

Domowy nawóz do róż. Jak stosować fusy z kawy?

Stosowanie domowego nawóz do róż jest proste, jednak należy przestrzegać kilku zasad, aby nie zaszkodzić naszym roślinom. Przede wszystkim zawsze używaj wysuszonych fusów z kawy. Mokre fusy mogą pleśnieć, co jest niekorzystne dla roślin i gleby. Dlatego zanim zastosujesz je w formie nawozu rozsyp je cienką warstwą na gazecie lub blasze i poczekaj, aż całkowicie wyschną. Cienką warstwę suchych fusów podsyp wokół podstawy krzewu róży, w promieniu korony. Następnie delikatnie wymieszaj je z wierzchnią warstwą gleby i podlej roślinę. Dzięki temu fusy będą stopniowo uwalniać składniki odżywcze.

Nawóz z fusów kawy do róż. Jak działa?

Fusy z kawy zawierają azot (ważny dla wzrostu zielonej masy), potas, magnez i fosfor. Dodatkowo lekko zakwaszają glebę, co róże często lubią. Działają jak organiczny materiał, poprawiając przewiewność i zdolność gleby do zatrzymywania wody. Co więcej fusy przyciągają dżdżownice, których to obecność w glebie jest bardzo korzystna dla roślin.

Pielęgnacja róż w ogrodzie po zimie

Oczywiście to, jak róże będą wyglądać latem to nie tylko kwestia szlachetniej odmiany, żyznej gleby, czy odpowiednio nasłonecznionego stanowiska. Po zimie należy także pamiętać o przycinaniu róż. Cięcie róż rozpoczynamy w trzecim roku po posadzeniu krzaczków. Polega ono głównie na skróceniu pędów bocznych do 1/3 – 2/3 ich długości. U podstawy możesz wyciąć słabe pędy, a po latach również te najstarsze, które słabo już kwitną.

