Pokrusz młotkiem, dolej wody i podlewaj tym sansewierię. Nowe liście wystrzelą w górę, a doniczka wypełni się zielonymi pędami. Domowa odżywka do sansewierii

Nawet najłatwiejsza w uprawie sansewieria wymaga odpowiedniego odżywienia, aby zaskoczyć Cię bujnym wzrostem i odpornością na choroby.

Skorupki jaj to sekretny składnik, który dostarcza wapnia i innych minerałów, wspierając system korzeniowy i pobudzając nowe liście do szybkiego wzrostu.

Odkryj prosty, domowy sposób na ekspresowe zasilenie swojej rośliny i zobacz, jak w zaledwie tydzień Twoje sansewierie wystrzelą w górę!

Pokrusz młotkiem, dolej wody i podlewaj tym sansewierię. Nowe liście wystrzelą w górę

Choć sansewieria jest zaliczana do roślin, które są dosyć proste w uprawie i wystarczy spełnić jej podstawowe potrzeby, aby bujnie rosła, to oczywiście nie można zapominać o dostarczaniu jej składników odżywczych. To one sprawią, że będzie ona odporna na choroby, ataki szkodników, a do tego bez uszczerbku zniesie nasze błędy pielęgnacyjne. W pielęgnacji sansewierii warto raz na jakiś czas zastosować domową odżywkę, która wzmocni jej system korzeniowy, pobudzi ją do wzrostu i wypuszczania nowych pędów. Do zasilenia tej rośliny potrzebujesz jedynie skorupek jaj i wody. Za pomocą młotka pokrusz skorupki 3 jaj, przesyp je do słoika i zalej wodą. Odstaw go w zacienione miejsce na 7 dni i po tym czasie podlej swoją sansewierię. Stosuj odżywkę raz na 2 tygodnie, a nowe liści wystrzelą w górę.

Domowa odżywka do sansewierii ze skorupek jaj. Jak działa?

Skorupki po jajkach są niewątpliwie doskonałą odżywką do sansewierii. Są bogate w wapń, który odpowiada za zasadowy odczyn gleby, co preferują sansewierie. Dodatkowo jajka są bogate w siarkę i fluor. Skorupki można stosować do nawożenia roślin doniczkowych na jeszcze jeden sposób. Zamiast przygotowywania płynu, wystarczy po ugotowaniu, skorupki jajek drobno pokruszyć lub najlepiej zblendować na proszek, odmierzyć 2 łyżki powstałego proszku ze skorupek i rozsypać go w doniczce sansewierii. Następnie delikatnie wymieszać je z glebą i gotowe.

Pielęgnacja sansewierii. Co lubi?

Oczywiście pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana. Najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha.

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