Masz to w łazience, a uratuje twój dywan. Banalny trik na plamy

Powszechnie znany kosmetyk do usuwania makijażu świetnie radzi sobie ze świeżymi zabrudzeniami na dywanach.

Procedura jest prosta: aplikujesz środek na plamę, przecierasz wacikiem i przykrywasz wilgotnym ręcznikiem.

Zawsze najpierw przetestuj działanie preparatu na ukrytym fragmencie materiału, by uniknąć ryzyka zniszczenia koloru.

Nawet moment nieuwagi może sprawić, że na jasnym dywanie powstanie wyraźne zabrudzenie. Zamiast sięgać po agresywną chemię i tracić czas na pracochłonne czyszczenie, warto wypróbować sprytny sposób wykorzystujący jeden z podstawowych kosmetyków łazienkowych.

Płyn micelarny na plamy z dywanu. Internauci pokochali ten sposób

Zazwyczaj ten produkt służy nam do codziennego oczyszczania twarzy i zmywania makijażu. Okazuje się, że wykorzystanie płynu micelarnego sprawdza się znakomicie w walce z domowymi zabrudzeniami. W internecie metoda ta zyskuje ogromną popularność jako skuteczny sposób na czyszczenie dywanów.

Sposób użycia jest banalny. Wystarczy wylać odrobinę płynu micelarnego na plamę i lekko przetrzeć to miejsce kosmetycznym płatkiem. Następnie na oczyszczany fragment należy nałożyć mokry ręcznik. Wiele internetowych testów pokazuje błyskawiczne rezultaty. Ten sam kosmetyk podobno doskonale radzi sobie też ze śladami podkładu na kołnierzykach ubrań.

Zabezpiecz dywan przed użyciem płynu micelarnego

Mimo że metoda wydaje się genialna w swojej prostocie, reakcja każdego dywanu na płyn micelarny może być inna. Dlatego tak ważny jest test w niewidocznym punkcie, zanim rozpoczniemy właściwe czyszczenie. Pozwoli to upewnić się, że środek nie zniszczy struktury włókien ani ich nie odbarwi.

Ważne jest, aby reagować na świeże plamy jak najszybciej. Lepiej ostrożnie odsączać zabrudzenie, niż mocno je pocierać. Gwałtowne szorowanie może tylko wtłoczyć brud w głąb tkaniny, utrudniając jego późniejsze usunięcie.

Czy usuwanie plam płynem micelarnym naprawdę jest skuteczne?

Kosmetyk ten oczywiście nie zastąpi specjalistycznych preparatów piorących do dywanów. Świetnie sprawdzi się jednak jako szybka pomoc przy drobnych, punktowych zabrudzeniach. Co ważne, pozwala to zaoszczędzić pieniądze, gdyż nie musimy od razu biec do sklepu po nowy detergent.

Zanim wpadniesz w panikę po rozlaniu napoju, przypomnij sobie o buteleczce z łazienki. Dosłownie chwila pracy może uratować wygląd twojego dywanu i sprawić, że plama zniknie bez śladu.

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