Ten kuchenny produkt skutecznie odświeży dywan. Będzie wolny od brzydkich zapachów

Nawet regularnie odkurzany dywan może pachnieć niezbyt ładnie z powodu nagromadzonej wilgoci i brudu w jego włóknach.

Zamiast kupować drogie preparaty czyszczące, wypróbuj prosty trik, który usunie uciążliwe zapachy.

Sprawdź, jak popularny składnik kulinarny może uratować twój dywan i przywrócić mu dawny wygląd.

Dywany w naszych mieszkaniach brudzą się w błyskawicznym tempie. Znajdująca się w powietrzu sierść, roztocza i brud z zewnątrz natychmiast osiadają na materiale. Z tego powodu tak istotne jest częste odkurzanie. Przed nałożeniem jakiegokolwiek domowego środka trzeba dobrze wyczyścić całą powierzchnię odkurzaczem. Skup się szczególnie na miejscach, w których bywasz najczęściej, a także pod meblami. W przypadku dywanów z długim włosiem pamiętaj o odkurzaniu go we wszystkich kierunkach. Tylko w ten sposób zlikwidujesz wszystkie drobinki i zwiększysz efektywność domowych metod prania.

Jak usunąć brzydki zapach z dywanu? Ocet przyjdzie z pomocą

Mnóstwo osób w przypadku zabrudzeń sięga od razu po chemiczne specyfiki sklepowe. Nie ma jednak potrzeby tracić gotówki na walkę z plamami i brzydkimi aromatami. Kiedy zapach staje się nieznośny, świetnie sprawdzi się domowy preparat na bazie octu i wody, zmieszanych w proporcji 1:2. Roztwór wlej do spryskiwacza i delikatnie pokryj nim dywan – uważając, aby zbytnio go nie zamoczyć. Po całkowitym przeschnięciu materiału odkurz go ponownie.

Aromat octu bywa uciążliwy tuż po nałożeniu, ale zazwyczaj znika w mgnieniu oka. Zanim jednak użyjesz domowej mikstury na całym dywanie, wypróbuj ją na niewielkim, ukrytym fragmencie. W ten sposób zyskasz pewność, że twój dywan nie ulegnie zniszczeniu pod wpływem domowego preparatu.

Częste czyszczenie dywanów domowymi sposobami z pewnością poprawi ich wygląd na dłużej i zniweluje uciążliwe zapachy. Czasem nie musisz szukać daleko – potrzebny specyfik masz w swojej kuchni.

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