Ten kuchenny produkt skutecznie odświeży dywan. Będzie wolny od brzydkich zapachów

KLJU
2026-07-18 4:27

Nawet czysty na pierwszy rzut oka dywan może z czasem stać się źródłem nieprzyjemnego zapachu. W jego włóknach zatrzymuje się kurz, wilgoć czy sierść zwierząt, dlatego odkurzanie to często zbyt mało. Zanim wydasz pieniądze na specjalistyczne środki czystości albo oddasz dywan do pralni, sprawdź ten tani, domowy trik.

Ręce osoby w żółtych rękawicach czyszczącej dywan sprayem i szczotką. O domowych sposobach przeczytasz na SE.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Nawet regularnie odkurzany dywan może pachnieć niezbyt ładnie z powodu nagromadzonej wilgoci i brudu w jego włóknach.
  • Zamiast kupować drogie preparaty czyszczące, wypróbuj prosty trik, który usunie uciążliwe zapachy.
  • Sprawdź, jak popularny składnik kulinarny może uratować twój dywan i przywrócić mu dawny wygląd.

Dywany w naszych mieszkaniach brudzą się w błyskawicznym tempie. Znajdująca się w powietrzu sierść, roztocza i brud z zewnątrz natychmiast osiadają na materiale. Z tego powodu tak istotne jest częste odkurzanie. Przed nałożeniem jakiegokolwiek domowego środka trzeba dobrze wyczyścić całą powierzchnię odkurzaczem. Skup się szczególnie na miejscach, w których bywasz najczęściej, a także pod meblami. W przypadku dywanów z długim włosiem pamiętaj o odkurzaniu go we wszystkich kierunkach. Tylko w ten sposób zlikwidujesz wszystkie drobinki i zwiększysz efektywność domowych metod prania.

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Jak usunąć brzydki zapach z dywanu? Ocet przyjdzie z pomocą

Mnóstwo osób w przypadku zabrudzeń sięga od razu po chemiczne specyfiki sklepowe. Nie ma jednak potrzeby tracić gotówki na walkę z plamami i brzydkimi aromatami. Kiedy zapach staje się nieznośny, świetnie sprawdzi się domowy preparat na bazie octu i wody, zmieszanych w proporcji 1:2. Roztwór wlej do spryskiwacza i delikatnie pokryj nim dywan – uważając, aby zbytnio go nie zamoczyć. Po całkowitym przeschnięciu materiału odkurz go ponownie.

Aromat octu bywa uciążliwy tuż po nałożeniu, ale zazwyczaj znika w mgnieniu oka. Zanim jednak użyjesz domowej mikstury na całym dywanie, wypróbuj ją na niewielkim, ukrytym fragmencie. W ten sposób zyskasz pewność, że twój dywan nie ulegnie zniszczeniu pod wpływem domowego preparatu.

Częste czyszczenie dywanów domowymi sposobami z pewnością poprawi ich wygląd na dłużej i zniweluje uciążliwe zapachy. Czasem nie musisz szukać daleko – potrzebny specyfik masz w swojej kuchni.

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