Pracownik sklepu ze sprzętem AGD poradził, aby tym czyścić przypaloną płytę indukcyjną. Będzie lśnić bez żadnych śladów. Czyszczenie płyty indukcyjnej 

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-17 14:44

Płyta indukcyjna jest niewątpliwie o wiele łatwiejsza w utrzymaniu w czystości niż zwykła kuchenka gazowa. niemniej na niej również bardzo łatwo powstają przypalone ślady, które trudno usunąć samą wodą. Czym zatem wyczyścić przypaloną płytę indukcyjną? Pracownik sklepu ze sprzętem AGD poradził, aby zastosować ten domowy trik, a będzie lśnić bez żadnych śladów.

Ręce w gumowych rękawiczkach czyszczące płytę indukcyjną ścierką i detergentem. Porady ekspertów znajdziesz na SE.
Autor: Leesle/ Getty Images
  • Mimo łatwości w utrzymaniu czystości, płyty indukcyjne często borykają się z uporczywymi przypaleniami, które grożą zarysowaniem powierzchni przy niewłaściwym czyszczeniu.
  • Pracownik sklepu AGD zdradził zaskakująco prosty, a zarazem rewolucyjny sposób na skuteczne usunięcie nawet najtrudniejszych zabrudzeń.
  • Odkryj sekret domowej metody i poznaj sprawdzony przepis, aby krok po kroku przywrócić płycie idealny blask bez ryzyka uszkodzeń.

Pracownik sklepu ze sprzętem AGD zdradził sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej

Płyta indukcyjna to jeden z najlepszych sprzętów AGD ostatnich lat. O wiele łatwiej utrzymać ją w czystości niż na przykład tradycyjną kuchenkę gazową. Czyszczenie płyty indukcyjnej to czynność, którą wykonujemy nawet kilka razy dziennie. Robimy to niemal po każdym zakończonym gotowaniu, a nawet w jego trakcie - na przykład, gdy jedzenie wykipi z garnka. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Niestety czasami i tak pozostają na niej przypalone śladu, które ciężko usunąć gąbką czy ściereczką. Wówczas pod żadnym pozorem nie próbujmy usunąć ich drapakami, gdyż w ten sposób jedynie zarysujemy powierzchnię. Czym zatem wyczyścić przypalone ślady z płyty indukcyjnej, aby jej nie zniszczyć? Pracownik sklepu ze sprzętem AGD podzielił się świetnym sposobem na przywrócenie płycie dawnego wyglądu. Wystarczy soda oczyszczona i dosłownie odrobina wody.

Czyszczenie płyty indukcyjnej sodą oczyszczoną. Sposób na trudne zabrudzenia

W czyszczeniu trudnych zabrudzeń na płycie indukcyjnej, w tym też przypalonych śladów, doskonale sprawdzi się pasta z sody oczyszczonej.  Soda oczyszczona jest łagodnym środkiem ściernym i alkalicznym, co pomaga rozpuścić i zetrzeć przypalone resztki jedzenia, nie rysując powierzchni szkła ceramicznego. Jak ją przygotować? W małej miseczce wymieszaj 2-3 łyżki sody oczyszczonej z odrobiną wody. Dodawaj wodę stopniowo, aż uzyskasz gęstą pastę o konsystencji pasty do zębów. Zanim przystąpisz do czyszczenia, to koniecznie poczekaj aż urządzenie całkowicie przestygnie. Usuń też wszelkie luźne resztki jedzenia, okruszki czy zaschnięte plamy, które można łatwo zetrzeć. Nałóż grubą warstwę przygotowanej pasty bezpośrednio na przypalone plamy. Upewnij się, że cała powierzchnia plamy jest dobrze pokryta. Pozostaw pastę na plamach na co najmniej 15-30 minut. Aby pasta nie wyschła, możesz przykryć posmarowane miejsca wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Po tym czasie weź miękką ściereczkę lub gąbkę i delikatnie pocieraj plamy okrężnymi ruchami. Na koniec usuń pastę i rozpuszczone zabrudzenia czystą, wilgotną ściereczką, a płytę osusz.

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CZYSZCZENIE
PŁYTA INDUKCYJNA