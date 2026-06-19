Wsyp 3 łyżki tego proszku i przetrzyj paniki. Babcia z Podlasia pokazała, że ten sposób na czyszczenie palników działa lepiej niż soda oczyszczona i ocet

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-19 5:13

Zaschnięty tłuszcz oraz spalenizna na palnikach kuchenki gazowej to nie tylko kwestia estetyczna. Z czasem brud może zatykać kanaliki doprowadzające gaz, a co za tym idzie zwiększać jego użycie podczas gotowania. Babcia z Podlasia zdradziła skuteczny sposób na szybkie czyszczenie palników bez szorowania. Ten proszek usuwa tłuszcz i przypalone resztki jedzenia lepiej niż ocet i soda oczyszczona. Domowy sposób na czyszczenie palników kuchenki gazowej.

Palący się gaz na palniku kuchenki, z widocznym błękitnym płomieniem i elementami rusztu, symbolizuje czystość i efektywność. Odkryj proste sposoby na czyszczenie palników, które opisujemy na naszym portalu, aby utrzymać kuchenkę w idealnym stanie i oszczędzać gaz.
Autor: Saulo Angelo / iStock / Plus/ Getty Images Płonący palnik kuchenki gazowej symbolizuje rosnące ceny gazu, a obok niego widoczne są inne wyłączone palniki. Całość przedstawiona na stalowym, kuchennym blacie. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.
  • Zabrudzone palniki kuchenki gazowej to nie tylko estetyczny problem, ale także ukryty koszt, który podnosi rachunki za gaz.
  • Istnieje zaskakująco prosty, domowy sposób na uporczywe osady, który nie wymaga sody ani octu, a działa błyskawicznie.
  • Odkryj, jaj ten proszek w kilka minut rozpuści tłuszcz i spaleniznę, przywracając palnikom idealny wygląd.
  • Sprawdź ten babciny trik i zobacz, jak łatwo przywrócić blask kuchence, oszczędzając czas i pieniądze!

Posyp tym brudne palniki kuchenki gazowej. W kilka minut usunie wszystkie zabrudzenia 

Czyszczenie kuchenki gazowej to dość twardy orzech do zgryzienia. Choć sam proces gotowania jest przyjemny, a efekt finalny smaczny to po drodze trzeba zmierzyć się z zabrudzeniami. Każdy kucharz powie, że gotowanie nie należny do najczystszych czynności. Pryskający tłuszcz, bulgoczący sos, a także niefortunne przypalenia - wszystko to osadza się na kuchence gazowej. Szczególnie uciążliwe jest czyszczenie palników oraz rusztu. Zabrudzenia wżerają się w żeliwo lub emalię. Z czasem powstaje na nich gruba warstwa brudu składająca się z spalenizny oraz tłuszczu. 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że brudne palniki kuchenki gazowej to nie tylko kwestia estetyczna. Warstwa zabrudzeń z czasem zaczyna zatykać kanaliki doprowadzające gaz do kuchenki. Oznacza to, że rośnie zużycie gazu, który nie jest wykorzystywany. Aby uniknąć takiej sytuacji należy regularnie zdejmować i czyścic palniki kuchenki gazowej. Warto poznać domowe sposoby, które ułatwiają tą czynność i szybko rozpuszczają brud.

Moja babcia powtarzała, że do czyszczenia palników wcale nie jest potrzebna soda oczyszczona czy ocet. Wystarczy inny, kuchenny proszek. Mowa o zwykłej soli kuchennej. Zdejmij palniki z kuchenki gazowej i obficie posyp je solą kuchenną. Możesz dodać kilka kropel wody i dokładnie wetrzyj w zabrudzenia. Odczekaj kilka minut, a następnie umyj palniki wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Sól kuchenna działa  niczym delikatny peeling, ale jest bezpieczna dla żeliwnych i emaliowanych powierzchni. Rozpuszcza tłuszcz oraz warstwę spalenizny. Tak umyte palniki kuchenki gazowej będą jak nowe. Sposób ten możesz wykorzystać także do czyszczenia rusztu i innych elementów kuchenki gazowej. 

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KUCHENKA GAZOWA
czyszczenie palników