Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie będą uciekać w popłochu. Działa na ptaki jak straszak. Sposób na odstraszenie gołębi

Masz dość gołębi zanieczyszczających Twój balkon i utrudniających letni relaks?

Poznaj skuteczne sposoby na pozbycie się nieproszonych ptaków, od tradycyjnych barier po innowacyjne rozwiązania.

Odkryj, jak nieprzyjemne dla ptaków zapachy, takie jak ocet czy cytrusy, mogą stać się Twoją tajną bronią.

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Sposoby na odstraszenie gołębi i ptactwa z balkonu

Gołębie przesiadujące na balkonach to latem norma na wielu osiedlach w Polsce. W związku z tym wiele osób, zwłaszcza mieszkających w blokach, szuka skutecznego sposobu na pozbycie się tych nieproszonych gości. Ptaki te uwielbiają przesiadywać na balustradach i balkonach, zostawiając po sobie odchody, ale też i pióra. A przecież latem wiele z nas marzy, aby usiąść na swoim balkonie i delektować się kawą lub po prostu rozwiesić na nim pranie do wysuszenia. A nie każdy z nas ma ochotę i czas, aby co chwilę sprzątać swój balkon z ptasich odchodów. Jak zatem odstraszyć gołębie z balkonu? Istnieje kilka sposobów na odstraszenie gołębi od balkonu. Niektóre z nich polegają na założeniu specjalnej siatki, czy kolców przeciw ptakom na parapetach i balustradzie. Są również tacy, którzy stawiają na wizualne odstraszacze gołębi, na przykład makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki lub taśmy holograficzne. Okazuje się, że pomocny w walce z gołębiami jest również ocet. Gołębie nie znoszą tego zapachu. Dlatego wiele osób spryskuje nim parapet, balustrady i inne zakamarki na balkonie, gdzie lubią przesiadywać ptaki. Poza octem ptactwo nie znosi też zapachu cytrusów.

Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie będą uciekać w popłochu

Oczywiście zapach octu w ciepły dzień może być drażniący też i dla nas, dlatego w walce z ptactwem przesiadującym na naszym balkonie warto wykorzystać przyjemniejsze aromaty. Gołębie nie lubią zapachu cytrusów. Dlatego nasącz waciki olejkiem eterycznym o cytrusowej woni i rozłóż na balkonie w miejscach, gdzie najczęściej przesiadują ptaki. To zadziała na nie niczym straszak i na pewno nie wrócą na nasz teren. Podobnie zadziałają na ptaki skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów rozłożone w miejscach, gdzie siadają.

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