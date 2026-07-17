Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie będą uciekać w popłochu. Działa na ptaki jak straszak. Sposób na odstraszenie gołębi

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-17 12:24

Gołębie uwielbiają przesiadywać na naszych balkonach. Przy okazji pozostawiają po sobie pióra i odchody. Dlatego wiele osób szuka skutecznego sposobu na odstraszenie gołębi, aby omijały balkon i parapety zewnętrzne szerokim łukiem. Najlepiej nasącz tym wacik i porozkładaj na balkonie, a gołębie i inne ptactwo będą uciekać w popłochu.

Gołąb siedzi na suszarce z praniem na balkonie. O domowych sposobach na odstraszanie ptaków przeczytasz na SE.
Autor: Dina Ivanova/ Getty Images Sierpówka często przysiada na balkonach, czy wieszakach na pranie, które tam stoją
  • Masz dość gołębi zanieczyszczających Twój balkon i utrudniających letni relaks?
  • Poznaj skuteczne sposoby na pozbycie się nieproszonych ptaków, od tradycyjnych barier po innowacyjne rozwiązania.
  • Odkryj, jak nieprzyjemne dla ptaków zapachy, takie jak ocet czy cytrusy, mogą stać się Twoją tajną bronią.
  • Dowiedz się, który z nich jest przyjemny dla Ciebie, a dla gołębi oznacza natychmiastową ucieczkę!

Sposoby na odstraszenie gołębi i ptactwa z balkonu

Gołębie przesiadujące na balkonach to latem norma na wielu osiedlach w Polsce. W związku z tym wiele osób, zwłaszcza mieszkających w blokach, szuka skutecznego sposobu na pozbycie się tych nieproszonych gości. Ptaki te uwielbiają przesiadywać na balustradach i balkonach, zostawiając po sobie odchody, ale też i pióra. A przecież latem wiele z nas marzy, aby usiąść na swoim balkonie i delektować się kawą lub po prostu rozwiesić na nim pranie do wysuszenia. A nie każdy z nas ma ochotę i czas, aby co chwilę sprzątać swój balkon z ptasich odchodów. Jak zatem odstraszyć gołębie z balkonu? Istnieje kilka sposobów na odstraszenie gołębi od balkonu. Niektóre z nich polegają na założeniu specjalnej siatki, czy kolców przeciw ptakom na parapetach i balustradzie. Są również tacy, którzy stawiają na wizualne odstraszacze gołębi, na przykład makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki lub taśmy holograficzne. Okazuje się, że pomocny w walce z gołębiami jest również ocet. Gołębie nie znoszą tego zapachu. Dlatego wiele osób spryskuje nim parapet, balustrady i inne zakamarki na balkonie, gdzie lubią przesiadywać ptaki. Poza octem ptactwo nie znosi też zapachu cytrusów.

Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie będą uciekać w popłochu

Oczywiście zapach octu w ciepły dzień może być drażniący też i dla nas, dlatego w walce z ptactwem przesiadującym na naszym balkonie warto wykorzystać przyjemniejsze aromaty. Gołębie nie lubią zapachu cytrusów. Dlatego nasącz waciki olejkiem eterycznym o cytrusowej woni i rozłóż na balkonie w miejscach, gdzie najczęściej przesiadują ptaki. To zadziała na nie niczym straszak i na pewno nie wrócą na nasz teren. Podobnie zadziałają na ptaki skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów rozłożone w miejscach, gdzie siadają.

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GOŁĘBIE NA BALKONIE
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