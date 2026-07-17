Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie będą uciekać w popłochu. Działa na ptaki jak straszak. Sposób na odstraszenie gołębi

- Masz dość gołębi zanieczyszczających Twój balkon i utrudniających letni relaks?
- Poznaj skuteczne sposoby na pozbycie się nieproszonych ptaków, od tradycyjnych barier po innowacyjne rozwiązania.
- Odkryj, jak nieprzyjemne dla ptaków zapachy, takie jak ocet czy cytrusy, mogą stać się Twoją tajną bronią.
- Dowiedz się, który z nich jest przyjemny dla Ciebie, a dla gołębi oznacza natychmiastową ucieczkę!
Sposoby na odstraszenie gołębi i ptactwa z balkonu
Gołębie przesiadujące na balkonach to latem norma na wielu osiedlach w Polsce. W związku z tym wiele osób, zwłaszcza mieszkających w blokach, szuka skutecznego sposobu na pozbycie się tych nieproszonych gości. Ptaki te uwielbiają przesiadywać na balustradach i balkonach, zostawiając po sobie odchody, ale też i pióra. A przecież latem wiele z nas marzy, aby usiąść na swoim balkonie i delektować się kawą lub po prostu rozwiesić na nim pranie do wysuszenia. A nie każdy z nas ma ochotę i czas, aby co chwilę sprzątać swój balkon z ptasich odchodów. Jak zatem odstraszyć gołębie z balkonu? Istnieje kilka sposobów na odstraszenie gołębi od balkonu. Niektóre z nich polegają na założeniu specjalnej siatki, czy kolców przeciw ptakom na parapetach i balustradzie. Są również tacy, którzy stawiają na wizualne odstraszacze gołębi, na przykład makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki lub taśmy holograficzne. Okazuje się, że pomocny w walce z gołębiami jest również ocet. Gołębie nie znoszą tego zapachu. Dlatego wiele osób spryskuje nim parapet, balustrady i inne zakamarki na balkonie, gdzie lubią przesiadywać ptaki. Poza octem ptactwo nie znosi też zapachu cytrusów.
Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie będą uciekać w popłochu
Oczywiście zapach octu w ciepły dzień może być drażniący też i dla nas, dlatego w walce z ptactwem przesiadującym na naszym balkonie warto wykorzystać przyjemniejsze aromaty. Gołębie nie lubią zapachu cytrusów. Dlatego nasącz waciki olejkiem eterycznym o cytrusowej woni i rozłóż na balkonie w miejscach, gdzie najczęściej przesiadują ptaki. To zadziała na nie niczym straszak i na pewno nie wrócą na nasz teren. Podobnie zadziałają na ptaki skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów rozłożone w miejscach, gdzie siadają.