Zbierz w ogrodzie i rozwieś w szafie, a moli w niej nie zobaczysz. Zamiast dziurawych ubrań, piękny zapach. Naturalny odstraszacz na mole w szafie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-08 13:24

Mole w szafie to utrapienie. Najczęściej orientujemy się, że owady zamieszkały wśród naszych ubrań, gdy zakładamy bluzkę lub sweter i zauważamy dziurę w materiale. Latem można przygotować skuteczny odstraszacz moli ubraniowych. Zbierz w ogrodzie, wysusz i rozwieś w szafie, a moli w niej nie zobaczysz. Zamiast dziurawej odzieży będziesz mieć w niej piękny zapach.

Dłonie osoby trzymającej różowy sweter z dziurą wygryzioną przez mole. O walce z tymi owadami przeczytasz na łamach SE.
Autor: Tatiana Foxy/ Shutterstock
  • Mole ubraniowe to podstępna plaga, której larwy błyskawicznie niszczą cenne ubrania, rozprzestrzeniając się po szafie, zanim zauważysz problem.
  • Istnieje prosty, naturalny i sprawdzony sposób na pozbycie się tych szkodników, który przygotujesz samodzielnie, wykorzystując składnik prosto z ogrodu.
  • Sprawdź, jak stworzyć skuteczny odstraszacz, który raz na zawsze ochroni Twoje ubrania i zapewni im świeżość bez chemii.

Zbierz w ogrodzie i rozwieś w szafie, a moli w niej nie zobaczysz

Czasami miesiącami żyjemy w nieświadomości, że w naszych szafkach zamieszkały mole i orientujemy się dopiero, gdy zakładamy sweter lub bluzkę, a w nich dostrzeżemy dziury. Mole w szafie to nie tylko latające owady. Otóż przede wszystkim masz do czynienia z larwami, które żerują na naturalnych włóknach, takich jak wełna, jedwab, futra, a nawet bawełna. Uszkadzają je i w efekcie tworzą na naszych ubraniach dziury. Co gorsze - moli ubraniowych naprawdę ciężko jest się pozbyć. Rozprzestrzeniają się po zakamarkach szafy w niezwykle szybkim tempie, a z czasem zaczynają latać po całym domu i atakować kolejne miejsca, w których trzymamy tekstylia. Dlatego warto zrobić wszystko, aby jak najszybciej pozbyć się moli ubraniowych i ocalić swoją odzież. A lato to idealna pora, aby przygotować naturalne odstraszacze na mole. Jedyne czego potrzebujesz to gałązki lawendy, którą jeśli masz, możesz zebrać w ogrodzie i wysuszyć, a także woreczek lniany.

Naturalny odstraszacz na mole ubraniowe. Powieś w szafie woreczek z lawendą

Oczywiście kluczowe w walce z molami w szafie jest dokładne wysprzątanie jej wnętrza i zrobienie porządku z przechowywanymi w niej ubraniami. Pamiętaj, że mole lubią ciemne i wilgotne kryjówki, nie lubią światła słonecznego. Dlatego podstawowy sposób na mole w szafie to regularne wietrzenie. Poza tym koniecznie trzeba starannie przejrzeć wszystkie swoje ubrania i tekstylia. Uszkodzone rzeczy powinnaś wyrzucić, gdyż są siedliskiem larw, które trudno odnaleźć. Wszystkie pozostałe rzeczy z szafy trzeba uprać w programie o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Kiedy już uprzątniesz wnętrze szafy to rozwieś w niej woreczki zapachowe, które działają na mole odstraszająco. Do bawełnianych woreczków wsyp suszoną lawendę i wpuść 20 kropli olejku lawendowego. Ten zapach działa na mole ubraniowe odstraszająco, a dodatkowo rozniesie piękną woń w szafie.

Jak zapobiegać molom w szafie?

Pojawieniu się moli w szafie można skutecznie zapobiec. Przede wszystkim warto regularnie w niej sprzątać, pozbywając się odzieży, w której nie chodzimy. Warto raz na jakiś czas dokładnie wymyć wnętrze szafy wodą z octem. Kolejną istotną zasadą w walce z molami w garderobie czy szafie jest ich częste wietrzenie.

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