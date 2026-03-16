Wlej 1 szklankę do wody i spryskaj odchody gołębi na balkonie. Po 15 znikną bez śladu, a balkon będzie lśnić czystością. Mycie balkonu po gołębiach

Mycie podłóg na balkonie po zimie. Jak poradzić sobie z ptasimi odchodami?

Po zimie wiele osób bierze się za gruntowne porządki na balkonach i tarasach, aby już za chwile móc na nich umieścić upragnione rośliny i kwiaty. Jednym z najważniejszych etapów sprzątania balkonu jest oczywiście znajdująca się na nim podłoga. Płytki, czy deski na balkonie, narażone na zmienne warunki atmosferyczne, kurz, pył i inne zabrudzenia, wymagają regularnego czyszczenia. Zaniedbane, mogą stracić swój pierwotny wygląd, a nawet ulec uszkodzeniom. A że nieużytkowany przez zimę balkon zapewne stał się ulubionym miejscem gołębi na przesiadywanie, to zapewne oprócz liści czy kurzu musisz usunąć z niego także i ptasie odchody. A trzeba pamiętać, że odchody gołębi na balkonie to problem estetyczny, higieniczny i zdrowotny. Zawierają one kwasy, które mogą uszkadzać powierzchnie, a także przenosić choroby. Dlatego kluczowe jest nie tylko zastosowanie dobrego płynu czyszczącego, ale też odpowiednie zabezpieczenie siebie przez zakażeniem. Skuteczny w usuwaniu odchodów gołębi z balkonu jest na przykład ocet.

Wlej 1 szklankę octu do wody i spryskaj odchody gołębi na balkonie, a znikną w 15 minut

Usuwanie zaschniętych odchodów gołębi z podłogi balkonowej wymaga od nas sporo wysiłku. Najpierw należy je zmiękczyć, aby w ogóle mieć szanse na całkowite ich pozbycie się z nawierzchni. W tym celu przygotuj znakomity płyn czyszczący na bazie octu. Wlej jedną szklankę octu spirytusowego do jednej szklanki wody i przelej mieszankę do butelki z atomizerem. Spryskaj nią ptasie odchody i pozostaw na 15 minut. Po tym czasie zetrzyj je mokrą ściereczką, a jeśli nadal będą widoczne ślady po odchodach, wyszoruj je szczoteczką. Ocet nie tylko zmiękczy zabrudzenia i ułatwi ich usuwanie z podłogi balkonu, ale też i zdezynfekuje ją, dzięki czemu sprzątanie będzie bezpieczniejsze.

Bezpiecznie usuwanie ptasich odchodów. Pamiętaj o tych zasadach

Oczywiście podczas takich porządków na balkonie absolutnie nie zapominaj o odpowiednim zabezpieczeniu przed zarazkami. Otóż odchody gołębi mogą zawierać bakterie i grzyby. Dlatego zawsze używaj grubych, gumowych lub nitrylowych rękawiczek. Załóż też maskę ochronną, aby uniknąć wdychania kurzu i zarodników grzybów. Zanim zabierzesz się za czyszczenie balkonu z ptasich odchodów załóż na siebie stare ubranie, które po czyszczeniu od razu wypierzesz w wysokiej temperaturze lub wyrzucisz.

Jak odstraszyć gołębie z balkonu?

W walce z ptactwem warto wykorzystać skuteczne odstarszacze. Pamiętaj, że te ptaki nie tolerują także zapachu octu, papryczki chili oraz pieprzu. Warto wymieszać ze sobą te składniki i przetrzeć powierzchnie na balkonie, które są najczęściej okupowane przez gołębie, a na pewno na nie nie wrócą. Można również postawić na swoim balkonie wizualne odstraszacze gołębi, na przykład makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki lub taśmy holograficzne.

