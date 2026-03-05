Wlej 50 ml do wody i przetrzyj płytki balkonowe. Zmyje osady spalinowe i pokrywę brudu po zimie. Bez zacieków i smug. Czyszczenie balkonu po zimie

Wiosenne porządki na balkonie to wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o usunięcie zimowych zabrudzeń z płytek i fug.

Odkryj domowy sposób na lśniące płytki balkonowe: ciepła woda, tabletka do zmywarki i biały ocet skutecznie rozpuszczą brud bez zacieków.

Poznaj sprawdzony trik na czyste fugi – pasta z sody oczyszczonej i wody usunie nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia.

Sprawdź, jak szybko i tanio przywrócić balkonowi blask po zimie, wykorzystując proste, domowe składniki.

Domowy sposób na mycie płytek balkonowych. Rozpuszcza zabrudzenia i nie pozostawia zacieków

Wiosna oznacza wiosenne porządki. Jednym z największych wyzwań jest uporządkowanie balkonu po zimie. Płytki balkonowe przez całą zimą pokrywają się grubą warstwą brudu. Osadza się na nich wszystko, od kurzu, smogu i błota po zaschnięte kwiaty i liście. Gdy wiosna nieśmiało wygląda zza horyzontu warto dokładnie wyczyścić cały balkon. Pozbycie się zabrudzeń, które osadzały się przez kilka zimowych miesięcy nie jest jednak takie łatwe. Zwykłe detergenty i woda jedynie rozetrą brud i sprawią, że na płytkach zostaną brudne i nieestetyczne zacieki. Jak zatem skutecznie umyć płytki balkonowe? W pierwszym kroku należy dokładnie zamieść cały balkon, aby pozbyć się warstwy kurzu oraz zalegających resztek organicznych. Następnie do dużej miski wlej 1,5 litra ciepłej (ale nie gorącej wody) i dodaj 1 tabletkę do zmywarki. Odczekaj aż się rozpuści i następnie wlej 50 ml białego octu. Całość wymieszaj i namocz w tym mopa lub miękką ścirekę. Kulistymi ruchami przetrzyj płytki balkonowe i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Pilnuj, aby mop był czysty i nie rozprowadzał brudu po kafelkach. Kapsułki do zmywarki rozmiękczą i usuną zaschnięte zabrudzenia, a ocet zadziała odkażająco i nabłyszczająco. Dodatek octu do mycia płytek sprawi również, że na kafelkach nie pozostaną brzydkie zacieki oraz smugi.

Wymieszaj z wodą w równych proporcjach i nałóż na brudne fugi

Największym wyzwaniem podczas wiosennego czyszczenia balkonu są fugi. Ich porowata powierzchnia sprawia, że brud się w nie wżera i nie sposób go usunąć zwykłymi sposobami. Do czyszczenia fug zaleca się połączenie sody oczyszczonej oraz wody. Należy je wymieszać ze sobą w równych proporcjach, by powstała gęsta pasta. Następnie trzeba zaaplikować papkę na fugi i delikatnie w nie wetrzeć. Całość zostawiamy na około 20 minut, a następnie przemywamy wodą. Soda oczyszczona rewelacyjnie usuwa trudne i zaschnięte zabrudzenia. Dodatkowo ma ona działanie antybakteryjne i wybielające. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń czynność tą należy kilkukrotnie powtórzyć.