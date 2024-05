Dodaję 10 kropelek i czyszczę fugi na balkonie. Ta pasta sprawia, że po 30 minutach są jak nowe. Sposób na czyszczenie fug balkonowych

Podlewam tym pelargonie co 7 dni w maju. Kwitną jak na drożdżach. Bujne kwiaty wypełniły doniczkę. Domowy nawóz do pelargonii

Dodaję 10 kropelek i czyszczę fugi na balkonie. Ta pasta sprawia, że po 30 minutach są jak nowe

Wiosna i nadejście cieplejszych dni skłania wiele osób do gruntowych porządków na swoich balkonach i tarasach. zanim przyozdobimy je kwiatami i roślinami, wypadałoby najpierw dokładnie wysprzątać przestrzeń, między innymi podłogę. Jeśli masz płytki to na pewno je zamiatasz i dokładnie myjesz. Tu jednak nie wolno zapominać o jeszcze jednym zadaniu - czyszczeniu fug na balkonie. Te malutkie spoiny między płytkami bardzo szybko ulegają zabrudzeniu. Kurz, pyłki i błoto sprawiają, że fugi w płytkach balkonowych tracą swój pierwotny wygląd bardzo szybko. Czym zatem wyczyścić fugi na balkonie, bez zbędnego szorowania? Wypróbuj tę domową pastę do czyszczenia fug. Przepis przypadkiem znalazłam na Instagramie i okazał się strzałem w dziesiątkę. Wystarczy wymieszać około 10 kropli wody utlenionej z 2 łyżkami sody i nałożyć na brudne spoiny. Po 30 minutach delikatnie szoruję szczoteczką do zębów i przecieram ścierką. Fugi na balkonie są czyste i wyglądają dosłownie jak nowe.

Czym myć płytki na balkonie, aby lśniły?

Kolejnym etapem porządków na balkonie jest oczywiście mycie płytek. Najpierw starannie zamieć podłogę, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Wtedy można przystąpić do czyszczenia kafelków. Ja zawsze przygotowuję domowy płyn do mycia płytek na balkonie. Do 4 litrów letniej wody wsypuję 3 łyżki sody, mieszam i myje nim płytki. Soda doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami na podłodze i to bez konieczności szorowania.