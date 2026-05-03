Spaceruj, śpiewaj, świętuj! Tak Warszawa obchodzi Święto Konstytucji 3 Maja!

Muzyczne świętowanie na ulicach Warszawy

Marsz rozpoczął się punktualnie o godzinie 14 na Placu Konstytucji i, zgodnie z zapowiedziami, już od pierwszych minut miał wyjątkowy, muzyczny charakter. Bez przemówień, bez politycznych akcentów, za to z ogromną dawką energii i wspólnoty. Uczestnicy najpierw wspólnie odśpiewali hymn Polski, a następnie ruszyli ulicą Marszałkowską w kierunku północnym.

Stolica rozbrzmiewa muzyką, a nad głowami powiewają setki biało-czerwonych flag. Na czele marszu pojechała platforma z zespołem grającym na żywo, który nadaje rytm całemu wydarzeniu.

Na rozpoczęcie zabrzmiał kultowy utwór „Kocham wolność” zespołu Chłopcy z Placu Broni. I to właśnie muzyka jest sercem tego marszu: łączy pokolenia i pozwala wyrazić emocje związane z tak ważnym dla Polaków świętem.

Marsz odbywa się pod hasłem „Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj.” i dokładnie oddaje jego charakter, to wydarzenie otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy poglądów. Organizatorzy od lat podkreślają jego pokojowy i apolityczny wymiar. Uczestnicy chętnie odpowiadają na tę ideę.

Finał Marszu Konstytucji na Placu Bankowym

Finał wydarzenia zaplanowany jest na około godzinę 16 na Placu Bankowym. Tradycyjnie marsz zakończy się utworem „To już jest koniec” grupy Elektryczne Gitary, który co roku stanowi symboliczne zwieńczenie tego wyjątkowego dnia.

Zanim jednak mieszkańcy tłumnie ruszyli na Marsz Konstytucji, Warszawa żyła sportowymi emocjami. W niedzielny poranek odbył się 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Start i meta zlokalizowane były na Placu Trzech Krzyży, a na 5-kilometrowej trasie rywalizowało około 6,5 tysiąca uczestników.

Biegacze przemierzali jedne z najważniejszych ulic stolicy: od Alej Ujazdowskich, przez Bagatelę i Plac Unii Lubelskiej, aż po Marszałkowską, Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie.

Bieg miał nie tylko sportowy, ale i symboliczny wymiar. Na trasie można było zobaczyć uczestników z biało-czerwonymi flagami. Choć warunki dawały się we znaki, nie brakowało determinacji i dobrej energii.

