Rozwieś na balkonie i w oknach, a gołębie przestaną przylatywać i brudzić. Jak zabezpieczyć przestrzeń przed gołębiami? Spokój na całą wiosnę

Gołębie na balkonie to nie tylko hałas i brud, ale też zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, zwłaszcza kotów.

Ptaki te chętnie wybierają balkony jako bezpieczne schronienie, nie bojąc się miejskiego zgiełku i bliskości ludzi.

Odkryj skuteczne sposoby na pozbycie się niechcianych gości – od kolców po ultradźwięki i zaskakująco prostą domową metodę!

Jak pozbyć się gołębi z balkonu?

Nie ma nic bardziej denerwującego niż przylatujące ptaki na balkon. Gołębie nie tylko mocno hałasują, ale również zanieczyszczają przestrzeń swoimi odchodami. Warto pamiętać, że taka sytuacja może być potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia. Ptaki mogą przenosić niebezpiecznie choroby. Odchody gołębi stanowią poważne zagrożenie przede wszystkim dla kotów. Mogą one bowiem zarazić się grzybami kyptokokozy. Zarodniki znajdują się w odchodach ptaków i poprzez drogi oddechowe mogą trafić do płuc kotów, gdzie dochodzi do niebezpiecznych infekcji.

Gołębie szczególnie upodobały sobie balkony. Dlaczego tak jest? Ptaki te chętnie wybierają miejsca, które mogą stanowić schronienie. Balkon wydaje się idealnym rozwiązaniem, mało na nim innych drapieżników, a zamknięta przestrzeń daje poczucie bezpieczeńśtwa. Gołębie miejsca nie boją się ludzi i typowo miejskiego hałasu i często wiją swoje gniazda blisko ludzkich skupisk.

Rozwieś to na balkonie, a gołębie przestaną przylatywać. Skuteczny sposób na pozbycie się ptaków

Jest wiele sposobów pozwalających przepędzić gołębie z naszej przestrzeni. Na parapetach często montuje się specjalne kolce, które uniemożliwiają ptakom lądowanie i przesiadywanie. Innym sposobem są ultradźwiękowe odstraszacze. Działają one na tej samej zasadzie co odstraszacze na kuny. Emitują nieprzyjemne ultradźwięki, które przepędzają ptaki. Na forach internetowych można znaleźć jeszcze jeden sposób. To domowa metoda przepędzająca ptaki, która uchodzi za wyjątkowo skuteczną. Wystarczy, że w strategicznych miejscach na balkonie rozłożysz oraz rozwiesisz bawełniane woreczki z sierścią kora lub psa. Zapach drapieżnika wskaże gołębiom informacje o potencjalnym zagrożeniu i będą one unikały tego miejsca. Sierść kotów i psów ogólnie jest bardzo skuteczna jako metoda odstraszająca. Działa ona również na kuny oraz krety w ogrodzie.