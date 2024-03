i Autor: Shutterstock

Dom i ogród

Wlewam odrobinę do miseczki i ustawiam na balkonie. Babcia kazała mi tak robić, żeby odpędzić gołębie. Jej domowy sposób jest najlepszy

Julia Lindi 14:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gołębie nie znoszą tego zapachu, dlatego moja babcia używała go, by je odstraszyć. Wystarczy sięgnąć do kuchennej szafki, wlać do miseczki i cieszyć się spokojem. Oto prosty sposób, by odstraszyć gołębie z parapetów i balkonu.