Podsyp krzaczki borówki w 2. tygodniu marca. Latem będą owocować jak szalone. Pielęgnacja borówki amerykańskiej wiosną

Podsyp krzaczki borówki w 2. tygodniu marca. Latem będą owocować jak szalone

Borówka amerykańska słynie z pysznych i zdrowych owoców. Nic zatem dziwnego, że cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków, którzy marzą, aby wyhodować choć jeden krzaczek z tymi przepysznymi owocami jagodowymi. Jednak, jeśli chcemy cieszyć się obfitymi plonami, musimy zapewnić borówkom odpowiednie warunki do wzrostu i owocowania. Pierwszym kluczowym zabiegiem wykonywanym wiosną wokół krzewów borówki amerykańskiej jest ściółkowanie. Dokładniej chodzi o wymianę ściółki wokół krzaczków na świeżą.

Ściółkowanie borówki wiosną. Korzyści

Ściółkowanie pomaga utrzymać wilgotność gleby, ogranicza wzrost chwastów, chroni korzenie przed przegrzaniem i przemarzaniem oraz zakwasza glebę. Z racji, że borówka najlepiej rośnie i owocuje w glebie o kwaśnym odczynie, odpowiednią ściółką będzie ta z sosny. Kora sosnowa, zwłaszcza przekompostowana, naturalnie zakwasza glebę, co jest kluczowe dla borówki amerykańskiej. Co więcej, rozkładająca się ściółka sosnowa wzbogaca glebę w materię organiczną, poprawiając jej strukturę i przepuszczalność. Dlatego w drugim tygodniu marca koniecznie zaplanuj wymianę ściółki pod borówką amerykańską na świeżą sosnową, a latem krzaczki będą owocować jak szalone.

Pielęgnacja borówki amerykańskiej wiosną. O czym pamiętać?

Kolejnym ważnym zabiegiem w wiosennej pielęgnacji borówki amerykańskiej jest jej nawożenie. Pamiętaj jednak, że nadmierne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, może prowadzić do bujnego wzrostu liści kosztem owocowania. Dlatego zachowaj umiar. Możesz stosować domowe nawozy do borówki amerykańskiej, na przykład z żelatyny, a w późniejszym okresie ze skórki banana, która jest bogata w potas i wzmacnia owocowanie. Warto także stale monitorować pH gleby. Zamiast gotowych mieszanek, możesz wykorzystać fusy z kawy, które delikatnie obniżają pH i dostarczają składników odżywczych. Pamiętaj jednak, by stosować je z umiarem i obserwować reakcję roślin. Pamiętaj też, aby do podlewania borówki nie używać wody o wysokiej zawartości wapnia, ponieważ podnosi ona pH gleby. Warto zbierać deszczówkę lub p[odlewać krzaczki borówek wodą przegotowaną i ostudzoną.

