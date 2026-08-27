Posadziłeś te rośliny w ogrodzie? Teraz możesz mieć potężny problem. Na kleszcze działają na wielki magnez. Pogryzienia całej rodziny

Kleszcze to całoroczne zagrożenie! Ich populacja przenosząca groźne choroby rośnie, zmuszając nas do stałej, wzmożonej czujności.

Szokujące badania: obfity urodzaj żołędzi potrafi przewidzieć masową inwazję kleszczy z dwuletnim wyprzedzeniem.

Twój ogród może być pułapką! Odkryj, które popularne rośliny przyciągają kleszcze i dowiedz się, jak skutecznie chronić siebie i bliskich.

Żołędzie przyciągają kleszcze? Szokujące wyniki badań

Koniec lata wcale nie oznacza końca sezonu na kleszcze. Potrafią one żerować nawet do późnej jesieni. Naukowcy podkreślają także, że zmieniający się klimat wpływa także na sezon aktywności kleszczy i obecne mogą one występować nawet przez cały rok. Najnowsze badania obaliły mity, że sroga zima zmniejsza populację kleszczy. Dodatkowo niepokojący jest fakt, że badania wykazują, iż rośnie liczba kleszczy, które przenoszą choroby, w tym boreliozę oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Najważniejszym sposobem prewencyjnym na kleszcze jest ochrona. Przed wyjściem do lasu należy spryskać się spray'em ochronnym, a po powrocie dokładnie obejrzeć całe ciało. Kleszcze potrafią wbijać się w skórę w najmniej oczywistych miejscach. Szczególną uwagą należy zwracać na miejsca intymne, przestrzeń wokół włosów, a nawet skórę pod pierścionkami.

Naukowcy regularnie badają zarówno kleszcze, jak i zależności występujące w związku z ich populacją. Badacze z Cary Institute of Ecosystem Studies w Millbrook w stanie Nowy Jork przez wiele obserwowali zachowanie kleszczy w ekosystemie o powierzchni około 2000 akrów w Dutchess County. Analizy rozpoczęły się już w 1991 roku i śledzono zależność pomiędzy populacją kleszczy, a dębami, żołędziami, a także myszami, jeleniami, a nawet pogodą. Najciekawszym odkryciem okazała się zależność pomiędzy urodzajem żołędzi, a populacją kleszczy. Okazuje się, że co pewien czas w przyrodzie dochodzi do zjawiska mastingu, czyli bardzo obfitego urodzaju żołędzi. Dla całego ekosystemu jest to bardzo dobra wiadomość. Żołędzie stanowią bowiem pokarm dla wielu zwierząt, w tym myszy białonogich. Tutaj zaczyna się łańcuch prowadzący do kleszczy. Myszy mogą powiem stanowić więcej potencjalnych żywicieli dla larw kleszczy. Naukowy wykazali, że urodzaj żołędzi pozwala przewiedzieć większa inwazję kleszczy nawet na dwa lata do przodu.

Te rośliny przyciągają kleszcze do ogrodu!

Badania wykazujące zależność pomiędzy żołędziami, a kleszczami dotyczy USA, a myszy białonogie naturalnie występują właśnie na terenie Ameryki Północnej. Nie znaczy to jednak, że w naszym kraju nie ma roślin, które mogą zwiększać populację kleszczy na dany obszarze. Wiele osób często nieświadomie sadzi rośliny, które potem zamieniają się w prawdziwą kleszczową pułapkę. Te rośliny przyciągają kleszcze:

Paprocie: to jedne z najpopularniejszych roślin w polskich ogrodach. Tworzą one zacienione, gęste i wilgotne rabaty, które mogą stanowić ogromne siedlisko kleszczy.

Wysokie trawy - bardzo wysoka trawa, choć dobrze trzyma wilgoć i sprzyja ekosystemowi, stanowi duże zagrożenie kleszczami.

Leszczyna - kleszcze uwielbiają ten gęsty krzew.

Czarny bez - jego gęste liście i zacieniona korona krzewy stanowią idealne schronienie dla kleszczy.

Chociaż kleszcze mogą być aktywne przez cały rok, warto pamiętać o dwóch szczytach ich aktywności w Polsce. Pierwszy przypada na wiosnę, zazwyczaj od kwietnia do czerwca, kiedy po zimie budzą się do życia i są szczególnie głodne. Drugi, równie intensywny okres, obserwuje się późnym latem i wczesną jesienią, od sierpnia do października. W tych miesiącach należy zachować szczególną ostrożność i regularnie stosować środki zapobiegawcze, niezależnie od panującej pogody. Pamiętaj, że nawet pojedynczy kleszcz może przenosić groźne choroby.

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