Kleszcze się nie zbliżą. Leśnik mówi, w czym uprać ubrania, aby omijały Cię z daleka. Ochrona przed kleszczami

Wiosna i lato to okres wzmożonej aktywności kleszczy, które można spotkać nie tylko w lasach, ale i w przydomowych ogrodach.

Kleszcze przenoszą groźne choroby, dlatego ważna jest ochrona, a pewien leśnik zdradził nietypowy sposób na odstraszanie tych pajęczaków.

Sprawdź, jak prosty domowy sposób z chrzanem może pomóc w ochronie przed kleszczami i co jeszcze możesz zrobić, by uniknąć ukąszeń.

Kleszcze. Gdzie można je złapać?

Wiosna i lato to czas, kiedy chętnie spędzamy czas na łonie natury. Niestety, wraz z wyższą temperaturą aktywne stają się również kleszcze – małe pajęczaki, które mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przed tymi pajęczakami. Wbrew powszechnej opinii kleszcze nie skaczą z drzew, a najczęściej spotykamy w lasach, na łąkach, w parkach, a nawet w przydomowych ogródkach. Lubią wilgotne i zacienione miejsca, takie jak wysoka trawa, krzewy, zarośla czy ściółka leśna. To dlatego bardzo często możemy natknąć się na kleszcze nawet we własnym ogrodzie. A jak zabezpieczyć się przed kleszczami na przykład przed wyprawą do lasu? Emerytowany leśnik zdradziła skuteczny patent na ochronę przed kleszczami.

Leśnik mówi, w czym uprać ubrania, aby omijały Cię z daleka. Ochrona przed kleszczami

Emerytowany leśnik Jacek Belesiewicz w rozmowie z serwisem Onet wskazywał naturalne rozwiązanie, które pozwoli skutecznie odstraszyć kleszcze. Okazuje się, że skutecznym odstraszaczem jest chrzan. Roślina ta, dzięki swojemu intensywnemu aromatowi, skutecznie odpędza te insekty, a dodatkowo ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Zdaniem Belesiewicza przed wyjściem do lasu należy uprać ubrania, które na spacer założyć, w wywarze z chrzanu. Przygotowanie takiego wywaru jest proste. Wystarczy pokroić korzeń chrzanu na kawałki, zalać go wrzątkiem i pozostawić do ostygnięcia. Następnie do należy namaczać w nim odzież przez 30 minut. Oczywiście po wyjęciu z wywaru nie wolno jej płukać, aby nie straciła swoich właściwości odstraszających kleszcze.

Jak chronić się przed kleszczami?

Kleszcze mogą być groźne dla zdrowia, gdyż przenoszą choroby. To dlatego należy zrobić wszystko, aby uchronić się przed ich ukąszeniami. Na szczęście, istnieje kilka prostych sposobów, aby zminimalizować to ryzyko i cieszyć się bezpiecznym czasem na łonie natury.

Wybierając się do lasu, parku czy na łąkę, załóż ubranie, które zakrywa jak najwięcej ciała. Długie spodnie, koszula z długim rękawem i wysokie skarpety to Twój pierwszy mur obronny. Jasne kolory ułatwią zauważenie kleszcza, zanim zdąży się wgryźć.

Używaj preparatów odstraszających kleszcze (repelentów). Spryskaj nimi skórę i ubranie, szczególnie w okolicach kostek, kolan i szyi. Pamiętaj, aby regularnie powtarzać aplikację, zgodnie z zaleceniami producenta.

Unikaj wysokiej trawy i zarośli.

Po każdym spacerze w potencjalnie "kleszczowym" terenie, dokładnie obejrzyj całe ciało. Zwróć szczególną uwagę na miejsca, gdzie skóra jest cienka i delikatna, takie jak pachy, pachwiny, zgięcia kolan i szyja.

Jeśli znajdziesz kleszcza, usuń go jak najszybciej. Użyj do tego pęsety lub specjalnego przyrządu do usuwania kleszczy. Chwyć kleszcza jak najbliżej skóry i wyciągnij go pewnym, pionowym ruchem. Miejsce po ukąszeniu zdezynfekuj.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie