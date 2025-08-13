Inwazja dziwnych owadów w Polsce. Wyglądają jak karaluchy. Wetrzyj w ramy okien i drzwi, a ochronisz swój dom przed wtykiem amerykańskim

Inwazja dziwnych owadów w Polsce. Wyglądają jak karaluchy

Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) to pluskwiak z rodziny wtykowatych (Coreidae), który w ostatnich latach stał się coraz bardziej powszechny w Europie, w tym w Polsce. Jak wygląda wtyk amerykański? Jego ciało jest smukłe i brązowe o długości około 2 cm. Na pokrywach jego skrzydeł biegnie jasny, zygzakowaty wzór. Posiada też długie, czteroczłonowe czułki. Mimo egzotycznej nazwy, nie jest to gatunek rodzimy, a inwazyjny, pochodzący z Ameryki Północnej. Jego obecność bywa uciążliwa, zwłaszcza późnym latem lub jesienią, gdy szuka schronienia w naszych domach. Często wchodzą do domów przez szpary w oknach, drzwiach, wentylacji lub innych otworach. Jednak warto zaznaczyć, że wewnątrz domów nie rozmnażają się i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wtyk amerykański, w razie zagrożenia, wydziela nieprzyjemny zapach. Jest to jego mechanizm obronny, mający odstraszyć potencjalnych drapieżników. Zapach ten jest porównywany do zapachu spalenizny lub zgniłych jabłek.

Wetrzyj w ramy okien i drzwi, a zabezpieczysz dom przed wtykiem amerykańskim

Najlepszym sposobem na zapobieganie wejściu wtyka amerykańskiego do domu jest uszczelnienie wszystkich szpar i otworów. Jednak wiadomo, że ten sposób jest trudny do zrealizowania w okresie letnim, czy nawet jesienią, gdy dni są cieplejsze. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zastosować naturalne odstarszacze na wtyka amerykańskiego. Wykorzystanie intensywnych zapachów, takich jak mięta, lawenda, eukaliptus, ocet, czosnek czy cytrusy, może być pomocne w odstraszaniu wtyków amerykańskich od domu. Dlatego do 1 litra wody dodaj 20-30 kropli wybranego z powyższych olejku eterycznego i wetrzyj mieszankę w ramy swoich okien i drzwi wejściowych. Warto tez zaaplikować taki płyn na parapety w celu lepszego zabezpieczenia domu przed wtykiem amerykańskim.