Nasze babki stosowały to na pluskwy. Rozsyp po domu, a zabije pluskwy w 3 dni. Domowe sposoby na pozbycie się pluskiew

Czy warto stosować domowe sposoby na pluskwy?

Pluskwy, które atakują domy to pasożyty należące do grupy pluskwiaków różnoskrzydłych. Ich głównym pokarmem jest człowiek. Ugryzienia pluskwy są bolesne i powodują świąd. Wbrew przekonaniu pluskwy nie są spotykane tylko i wyłącznie w brudnych i biednych lokalizacjach. To błąd, pluskwy bardzo łatwo można przynieść do domu. Najczęściej przynosimy je sami z piwnicy, schowka lub z zsypu. Również kupowanie używanych mebli stanowi ryzyko naniesienie pluskiew. W przypadku, gdy pasożyty się namnożą koniecznie jest wezwanie specjalistów. Tylko profesjonalne opryski są w stanie zlikwidować całe kolonie pluskiew. W przypadku niewielkich populacji mogą wystarczyć domowe sposoby.

Rozsyp to w całym mieszkaniu. W kilka dni wszystkie pluskwy padną martwe

Pluskwy najczęściej żerują w trudno dostępnych miejscach. Znaleźć je można w materacach, zasłonach oraz dywanach. Często pojawiają się na meblach. To pierwsze miejsca, o które musisz zadbać. W przypadku łóżek warto wyjąć materac na drugą stroną i sprawdzić wszystkie zakamarki. Najlepszym domowym sposobem na pluskwy jest ziemia okrzemkowa. To skuteczny preparat, który stosowały jeszcze nasze babcie. Rozsyp ziemię okrzemkową we wszystkich miejscach, gdzie mogą występować pluskwy i pozostaw ją tam na kilka dni. Po tym czasie wszystko dokładnie odkurz. Stosowanie ziemi okrzemkowej na pluskwy warto przeprowadzić kilkukrotnie. W ten sposób jest większe prawdopodobieństwo pozbycia się wszystkie pasożytów.

Jak działa ziemia okrzemkowa na pluskwy?

Czysta ziemia okrzemkowa to nic innego jak połączenie ze sobą cząsteczek dwutlenku krzemu. Razem tworzą one niewielkie płytki o ostrych krawędziach, które przyczepiają się do pasożytów. Powodują przenikanie wewnątrz ruchomych części egzoszkieletu i wiążą cząsteczki wody doprowadzając do śmierci szkodników. Ziemia okrzemkowa działa nie tylko na pluskwy. W podobny sposób wybija kleszcze i inne szkodniki.

