Brązowienie i usychanie bukszpanu może być oznaką, że roślinę zaatakowała ćma bukszpanowa. Cydalima perspectalis bywa nazywana w Polsce także ćmą azjatycką. Szkodnik, który rozpanoszył się w naszym kraju kilka lat temu, sieje spustoszenie w ogrodzie, dlatego trzeba szybko reagować. Ćma bukszpanowa atakuje od wiosny do jesieni. Pierwszych osobników można wypatrywać już w kwietniu. Owady najczęściej żerują do września. Niestety ćma bukszpanowa może pojawić się kilka razy w ciągu roku na tym samym krzewie. Dlatego warto kontrolować roślinę i uważnie się jej przyglądać.

Ćma bukszpanowa. Jakie są objawy?

Jednym z objawów jest brązowienie i usychanie rośliny. Oznaką, że ten szkodnik zadomowił się w ogrodzie, są także nadgryzione liście oraz wełnista powłoka na roślinie. Oprysk jest najskuteczniejszą metodą walki z ćmą bukszpanową, jednak nie zawsze musimy sięgać po chemiczne środki. Warto wiedzieć, że to, co pożera roślinę to nie dorosłe osobniki, a gąsienice, które odżywiają się najmłodszymi pędami i liśćmi bukszpanu. Dlatego początkowo możemy nie zauważyć zniszczeń, ale kiedy w bukszpanie rozgoszczą się już dorosłe formy larw — sieją spustoszenie, które może prowadzić do śmierci krzewu. Jaja ćmy bukszpanowej znajdują się na spodniej części liścia. Są jasnożółte z charakterystyczną kropką. Mają około milimetra średnicy. Otacza je lepki śluz. Gąsienica zaś mierzy nawet 2 centymetry. Ma charakterystyczne zielono-brązowe, pionowe paski. Przed przepoczwarzeniem się w latającego owada jest prawie cała brązowa. Dorosły osobnik ma jasnobrązowe skrzydła z fioletowo-niebieskim połyskiem oraz białą plamą zajmującą sporą powierzchnię. Jest dość duży – rozpiętość skrzydeł około 40 mm. Jak pisaliśmy wyżej, to nie ćma atakuje bukszpan, ale jej larwy. Jednak, jeśli chcemy pozbyć się szkodnika, dorosłe osobniki również trzeba zniwelować.

Bukszpan marnieje i robi się brązowy. Ćma bukszpanowa pożera rośliny. Oprysk pomoże ją zwalczyć

Oprysk jest najskuteczniejszą metodą walki z ćmą bukszpanową. Na rynku jest mnóstwo chemicznych preparatów, ale są także domowe mikstury, które pomogą nam zwalczyć szkodniki. Octowy oprysk na ćmę bukszpanową jest skuteczną alternatywą dla chemicznych preparatów. Żeby przygotować miksturę, trzeba zmieszać 4 łyżki octu z 2 łyżkami oleju oraz 0,5 litra wody. Taką mieszanką dokładnie spryskujemy liście bukszpanu. Po 30 minutach larwy ćmy opadną na ziemię. Po tym czasie trzeba także obficie spłukać roślinę wodą.

