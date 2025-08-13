Żadna mucha nie wleci do Twojego w domu. Rozcieńcz z wodą i rozpyl w powietrzu, a owady wyniosą się raz na zawsze. Sposób na muchy w domu

Żadna mucha nie wleci do Twojego w domu. Rozcieńcz z wodą i rozpyl w powietrzu

Latem muchy wlatują do domów przez otwarte okna i drzwi, zwabione zapachem jedzenia, gnijących resztek lub wilgoci. Czasem wnosimy je nieświadomie na ubraniach lub w torbach z zakupami. Idealne warunki do rozwoju znajdują w koszach na śmieci, niedomytych naczyniach, a nawet w doniczkach z kwiatami. Ich brzęczenie jest drażniące, a co gorsza muchy przenoszą bakterie i wirusy, które mogą powodować choroby. Siadając na jedzeniu, zanieczyszczają je, stwarzając ryzyko zatruć pokarmowych. Ich obecność jest szczególnie niepożądana w kuchni i w miejscach, gdzie spożywamy posiłki. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że każdy z nas szuka skutecznego sposobu na pozbycie się much z domu. Warto postawić na zapachowe odstraszacze much, które zadziałają też na inne owady, które zagoszczą w naszych wnętrzach. Rozcieńcz z wodą ten płyn i rozpyl mieszankę w powietrzu w tych pomieszczeniach, w których latają muchy, a szybko się wyniosą.

Przygotuj aerozol odstrszający muchy z domu

Warto wiedzieć, że niektóre zapachy, takie jak lawenda, mięta, bazylia czy olejek eukaliptusowy, działają odstraszająco na muchy. Dlatego przygotuj domowy aerozol na muchy i rozpyl go w każdym pomieszczeniu swojego domu lub mieszkania. Do 0,5 litra wody dodaj 20 kropli olejku eterycznego. Najlepiej wybrać ten, którego muchy nie lubią, czyli:

Lawendowy,

Eukaliptusowy,

Miętowy,

Cytrynowy,

Geraniowy,

Trawa cytrynowa,

Cynamonowy.

Mieszankę przelej do butelki z atomizerem i rozpyl we wnętrzach mieszkania. Spryskaj nim także obszary, gdzie pojawiają się muchy: okna, drzwi, blaty kuchenne, okolice kosza na śmieci. Unikaj spryskiwania bezpośrednio jedzenia.