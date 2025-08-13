Żadna mucha nie wleci do Twojego w domu. Rozcieńcz z wodą i rozpyl w powietrzu, a owady wyniosą się raz na zawsze. Sposób na muchy w domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-08-13 4:32

Muchy w domu to prawdziwe utrapienie. Brzęczące owady są dokuczliwe zwłaszcza latem, kiedy wpadają do pomieszczeń przez otwarte okna i drzwi. Można skutecznie odstraszyć muchy z domu i to stosując ekologiczne sposoby. Rozcieńcz z wodą ten płyn i rozpyl w powietrzu, a żadna mucha nie wleci już do Twojego mieszkania.

Muchy w domu

i

Autor: Wygenerowane przez AI Muchy w domu

Żadna mucha nie wleci do Twojego w domu. Rozcieńcz z wodą i rozpyl w powietrzu

Latem muchy wlatują do domów przez otwarte okna i drzwi, zwabione zapachem jedzenia, gnijących resztek lub wilgoci. Czasem wnosimy je nieświadomie na ubraniach lub w torbach z zakupami. Idealne warunki do rozwoju znajdują w koszach na śmieci, niedomytych naczyniach, a nawet w doniczkach z kwiatami. Ich brzęczenie jest drażniące, a co gorsza muchy przenoszą bakterie i wirusy, które mogą powodować choroby. Siadając na jedzeniu, zanieczyszczają je, stwarzając ryzyko zatruć pokarmowych. Ich obecność jest szczególnie niepożądana w kuchni i w miejscach, gdzie spożywamy posiłki. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że każdy z nas szuka skutecznego sposobu na pozbycie się much z domu. Warto postawić na zapachowe odstraszacze much, które zadziałają też na inne owady, które zagoszczą w naszych wnętrzach. Rozcieńcz z wodą ten płyn i rozpyl mieszankę w powietrzu w tych pomieszczeniach, w których latają muchy, a szybko się wyniosą.

Przygotuj aerozol odstrszający muchy z domu

Warto wiedzieć, że niektóre zapachy, takie jak lawenda, mięta, bazylia czy olejek eukaliptusowy, działają odstraszająco na muchy. Dlatego przygotuj domowy aerozol na muchy i rozpyl go w każdym pomieszczeniu swojego domu lub mieszkania. Do 0,5 litra wody dodaj 20 kropli olejku eterycznego. Najlepiej wybrać ten, którego muchy nie lubią, czyli:

  • Lawendowy,
  • Eukaliptusowy,
  • Miętowy,
  • Cytrynowy,
  • Geraniowy,
  • Trawa cytrynowa,
  • Cynamonowy.

Mieszankę przelej do butelki z atomizerem i rozpyl we wnętrzach mieszkania. Spryskaj nim także obszary, gdzie pojawiają się muchy: okna, drzwi, blaty kuchenne, okolice kosza na śmieci. Unikaj spryskiwania bezpośrednio jedzenia.

Polecany artykuł:

Koleżanka babci powiedziała by rozgnieść to i dodać kilka garści mydlin, a pows…
Kwiaty na balkon. 10 najlepszych roślin, które ozdobią taras
10 zdjęć
Super Express Google News
Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MUCHY