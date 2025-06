Koleżanka babci powiedziała by rozgnieść to i dodać kilka garści mydlin, a powstanie najlepszy oprysk na wciornastki. Usunie paskudne szkodniki co do jednego. Ekologiczny oprysk na wciornastki

Rośliny w ogrodzie narażone są na wiele niebezpiecznych czynników. Wiosną i lat to nie tylko czas rozkwitów i owocowania, ale także pole walki roślin że szkodnikami oraz chorobami. Mszyce czy ćma bukszpanowa to stosunkowo popularne szkodniki, które prawie każdy potrafi rozwiązać. Inaczej jest z wciornastkami. To niewielkie owady osiągające długość kilku milimetrów, które podobnie jak mszy żerują na roślinach i wysysają ich życiodajne soki.

